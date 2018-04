Doris Brendel na koncertach Fisha w Polsce

W roli supportu na europejskiej trasie Fisha wystąpi Doris Brendel. Były wokalista grupy Marillion w październiku ponownie przyjedzie do Polski - tym razem na pięć koncertów.

Doris Brendel ma już na koncie współpracę z takimi twórcami jak m.in. Gary Moore, Alvin Lee czy Sam Brown, wspomagała też na trasie m.in. Marillion i Wishbone Ash.

Na europejskiej trasie wystąpi z Fishem w podwójnej roli, jako support oraz wspomagać będzie Fisha w chórkach.

Występy Brendel to niezwykłe wizualne show, wokalistka przebiera się w steam punkowe kostiumy, ma nawet laserowe rękawice. Brendel promować będzie swój najnowszy album, "Eclectica" (2017 r.), którego zawartość przypadnie do gustu wszystkim zwolennikom Janis Joplin, Skunk Anansie oraz Muse i The Beatles.

Wideo