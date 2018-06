Deep Purple w Krakowie: 1One polskim supportem

Polska grupa One została wybrana supportem przed koncertem Deep Purple w Tauron Arenie Kraków (1 lipca).

1One zagra przed Deep Purple /materiały prasowe

Przypomnijmy, że hardrockowi weterani z Deep Purple objeżdżają świat w ramach trasy "The Long Goodbye Tour". Występ w Tauron Arenie Kraków podobno ma być już ostatnim koncertem w naszym kraju.

W kwietniu 2017 r. grupa wypuściła nowy album "inFinite".

Za produkcję ponownie odpowiadał ceniony fachowiec Bob Ezrin (m.in. Kiss, Pink Floyd, Peter Gabriel, Alice Cooper), który współpracował z Brytyjczykami przy poprzednim albumie "Now What?!" z kwietnia 2013 r. Dodajmy, że w drugiej połowie listopada 2017 r. ukazała się ściśle limitowana złota edycja "inFinite" zawierająca drugą płytę z 80-minutowym zapisem koncertu z festiwalu Hellfest.

Zespół 1One (pierwotnie pod nazwą One) na muzycznej scenie zadebiutował w 2012 roku, kiedy to ukazał się album "Njoyin". Założycielem był młody wirtuoz gitary Adam Malicki, autor muzyki oraz tekstów.

Dzięki udanemu występowi w "Must Be The Music" (półfinał piątej edycji) grupa zagrała podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów Polsatu 2013. Formacja poprzedzała też na dwóch koncertach Black Label Society w czerwcu 2014 r.

Druga płyta zespołu (w polskiej wersji zatytułowana "Świat świętych krów") została nagrana w Los Angeles z udziałem m.in. słynnego gitarzysty Paula Gilberta (Mr. Big), basisty Dave'a Filice'a (m.in. The Rembrandts) i perkusisty Jeffa Bowdersa (m.in. Paul Gilbert, Shakira czy Joe Satriani) pod czujnym okiem inżyniera dźwięku Juno Murakawy (m.in. Toto, Soundgarden).

Zespół obecnie pracuje nad nowym albumem, którego premiera przewidziana jest na wrzesień tego roku, producentem tej płyty jest Ryszard Sygitowicz, były gitarzysta Perfectu.

Obecny skład zespołu tworzą: znany z grupy Golden Life Adam Wolski (wokal), Aga Malicka (klawisze, perkusja), Artur Olkowicz (bas), Piotrek Lekki (gitara), Adrian Łukaszewski (perkusja).