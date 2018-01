Carlos Santana pierwszą gwiazdą Tauron Life Festival Oświęcim 2018

Legendarny gitarzysta Carlos Santana to pierwsza ogłoszona gwiazda tegorocznej edycji Tauron Life Festival Oświęcim.

Carlos Santana wystąpi w Oświęcimiu /Marcin Kamiński / East News

Headliner dziewiątej odsłony Tauron Life Festival Oświęcim zagra 15 czerwca na stadionie MOSiR w Oświęcimiu.

Reklama

"Muzyka może być spoiwem łączącym ludzi. Tak brzmi wielkie przesłanie, które słyszę, odkąd byłem nastolatkiem, i w które wciąż wierzę" - napisał Carlos Santana w swej autobiografii "Uniwersalny ton. Historia mojego życia".

W Oświęcimiu nie zabraknie takich przebojów, jak "Smooth", "Samba Pa Ti", "Maria Maria" czy "Corazon Espinado".

Występ Carlosa Santany na TLFO będzie jedynym polskim przystankiem na zaplanowanej na 2018 r. światowej trasie "Divination Tour".

Wideo Santana - "Samba Pa Ti" (live 1998)

Pochodzący z Meksyku, a mieszkający w Kalifornii Carlos Santana znalazł się w elitarnym gronie najlepszych gitarzystów wszech czasów według magazynu "Rolling Stone". Ma w dorobku 10 nagród Grammy i miejsce w Rockandrollowym Salonie Sław. Wydał przeszło 30 albumów studyjnych - podpisanych własnym nazwiskiem lub nazwą kierowanego przez siebie zespołu Santana - a do tego kilkadziesiąt kompilacji i płyt koncertowych. Nagrywał piosenki wspólnie z takimi gwiazdami, jak Michael Jackson, Eric Clapton, Shakira, czy Miles Davies.

Początki kariery Santany sięgają wczesnych lat 60., a przełomowym momentem okazał się dla niego występ na legendarnym festiwalu Woodstock w 1969 roku, po którym zyskał status gwiazdy rocka. Po świetnych latach 70. i 80. przyszedł chwilowy spadek popularności, po którym gitarzysta wrócił na szczyt w wielkim stylu z albumem "Supernatural" (1999), który sprzedał się w ponad 30-mln nakładzie. To z tej płyty pochodzą przeboje "Smooth", "Maria Maria", "Corazon Espinado" i "Put Your Lights On".



Clip Carlos Santana Smooth ft. Rob Thomas

W kwietniu 2016 r. ukazał się album "Santana IV". W nagraniach gitarzystę wspierali Gregg Rolis (klawisze, wokal), Neal Schon (gitara) Michael Carabello (instrumenty perkusyjne) i Michael Schrieve (bębny) oraz Karl Perazzo (instrumenty perkusyjne), Benny Rietveld (bas) i legendarny wokalista Ronald Isley.

Z kolei w lipcu 2017 r. na półki sklepowe trafiła płyta "The Power of Peace" nagrana z grupą The Isley Brothers.



Wideo Carlos Santana na Festiwalu Legend Rocka (Agencja TVN/x-news)