Breaking Benjamin po raz pierwszy w Polsce

Amerykańska grupa Breaking Benjamin dołącza do składu Capital of Rock na stadionie we Wrocławiu (19 sierpnia).

Breaking Benjamin po raz pierwszy zagra w Polsce /materiały promocyjne

Pierwsza edycja Capital of Rock odbyła się pod koniec sierpnia 2016 r. na Stadionie we Wrocławiu. Zagrali wówczas m.in. Rammstein i Limp Bizkit.

Wiadomo już, że gwiazdami tegorocznej odsłony będą m.in. The Prodigy i Wolfmother.

Kolejnym potwierdzonym wykonawcą został zespół Breaking Benjamin. Znani z przeboju "The Diary of Jane" (prawie 90 mln odsłon) Amerykanie po raz pierwszy wystąpią w Polsce.

Clip Breaking Benjamin The Diary of Jane

Kwintet łączy hard rocka z alternatywnym metalem, a głos Benjamina Burnleya balansuje między czystymi melodyjnymi harmoniami a wściekłym growlem.

To właśnie Burnley jest jedynym członkiem oryginalnego składu, który gra w zespole do dziś. Od powrotu w 2014 r. towarzyszą mu Jasen Rauch (gitara), Keith Wallen (gitara), Aaron Bruch (bas) i Shaun Foist (perkusja). W tym składzie wydali swoją ostatnią płytę "Dark Before Dawn" z 2015 r., która zadebiutowała na szczycie listy "Billboardu".