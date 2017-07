Birdy na Kraków Live Festival 2017

Birdy to kolejna gwiazda, która wystąpi podczas tegorocznej edycji Kraków Live Festival. Koncert brytyjskiej wokalistki odbędzie się 18 sierpnia.

Birdy promuje obecnie swoją trzecią płytę /Carlos Alvarez /Getty Images

Lana Del Rey, Ellie Goulding, alt-J i Wiz Khalifa - do tej czwórki, która wystąpi na tegorocznym Kraków Live Festival, dołączyła brytyjska wokalistka Birdy.

21-letnia Birdy to jedna z najbardziej utalentowanych brytyjskich piosenkarek popowych. Zadebiutowała w 2011 roku albumem "Birdy". Popularność przyniósł jej szczególnie cover "People Help the People" Cherry Ghost z debiutu "Birdy" (2011).



Druga płyta młodziutkiej Brytyjki - gdy się ukazała miała zaledwie 17 lat - trafiła na półki sklepowe dwa lata po debiucie. Na wydawnictwo o tytule "Fire Within" złożyło się 11 kompozycji, których teksty współtworzyła Birdy.



Obie płyty okazały się wielkimi sukcesami. Wielokrotnie pokryły się złotem i platyną. Artystka była nominowana do Grammy za nagrany z Mumford And Sons utwór "Learn Me Right", zdobyła też nominację do BRIT Awards dla najlepszej debiutantki, zgarnęła też dwie nagrody Echo (niemieckie odpowiedniki Grammy).

Dyskografię Birdy stanowią dotąd trzy albumy. Ostatni, "Beautiful Lies", ukazał się w marcu 2016 roku.

Tegoroczna edycja Kraków Live Festival odbędzie się w dniach 18-19 sierpnia.