Beyonce i Jay-Z razem w Polsce: Koncert w Warszawie oficjalnie potwierdzony

To już oficjalne - 30 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie wystąpią Beyonce i jej mąż, raper Jay-Z. Koncert odbędzie się w ramach trasy "On the Run 2".

Beyonce i Jay-Z wystąpią w Polsce (po prawej ich córka Blue Ivy Carter) /Christopher Polk /Getty Images

Informację - wówczas jeszcze nieoficjalną - jako pierwsi podaliśmy 5 lutego. Po kolejnym miesiącu spekulacji teraz zostało to potwierdzone przez organizatora koncertu.

Wspólny występ Beyonce i Jaya-Z odbędzie się 30 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie.

Przedsprzedaż biletów Citi startuje 19 marca o 12.00.

Gwiazdorskie małżeństwo wcześniej razem występowało na trasie "On The Run Tour" od czerwca do września 2014 r. Te koncerty (19 w USA i dwa w Paryżu) przyniosły ponad 100 mln dolarów tylko ze sprzedaży biletów.

Beyonce do tej pory tylko raz wystąpiła w Polsce - była gwiazdą Orange Warsaw Festival 2013. Z kolei jej mąż gościł podczas m.in. Open'er Festival w Gdyni czy Coke Live Music Festival w Krakowie.



W sumie małżeństwo sprzedało ponad 300 mln płyt na całym świecie. Plotki o ich bliższej relacji pojawiły się w 2002 r., gdy Beyonce gościnnie wystąpiła w utworze "'03 Bonnie & Clyde" na płycie "The Blueprint 2: The Gift & The Curse" Jaya-Z.

W kwietniu 2008 r. wokalistka i raper wzięli sekretny ślub. 7 stycznia 2012 r. na świat przyszła ich córka Blue Ivy Carter. Z kolei 13 czerwca 2017 r. na świat przyszły bliźniaki - córka Rumi i syn Sir Carter. Informacja o ciąży przekazana na Instagramie w ciągu ośmiu godzin zebrała ponad 6,3 mln polubień, bijąc rekord wszech czasów.

Ciężarna Beyonce na gali Grammy 2017 1 8 Ciężarna Beyonce była jedną z gwiazd gali Grammy 2017. Autor zdjęcia: Kevin Winter Źródło: Getty Images 8

Dyskografię Beyonce zamyka płyta "Lemonade" z 2016 r. W czerwcu 2017 r. Jay-Z - zdanie wielu krytyków - "odpowiedział" na nią albumem "4:44". W singlu "Family Feud" gościnnie wystąpiła Beyonce, niejako ucinając informacje o kryzysie ich małżeństwa (sam Jay-Z przyznał się do zdradzania żony).

Clip Jay-Z Family Feud ft. Beyoncé

