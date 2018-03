Ben Howard wraca do Polski. Wystąpi w Warszawie

Ben Howard ponownie wystąpi w Polsce. Brytyjski artysta zagra 8 czerwca w warszawskiej Stodole.

Ben Howard ponownie wystąpi przed polską publicznością /materiały prasowe

Ben Howard to brytyjski singer-songwriter, który ma na swoim koncie dwa dobrze przyjęte długogrające albumy. Ostatni "I Forget Where We Were" ukazał się w 2014 roku, a ostatni raz na żywo Ben Howard występował w 2015 roku.

Reklama

Koncert w Stodole będzie jedną z nielicznych okazji, by zobaczyć wokalistę na koncercie w te wakacje. Poza Warszawą Ben Howard zagra między innymi na prestiżowych festiwalach takich jak Rock Werchter oraz berlińska Lollapalooza.

Ben Howard był jedną gwiazd Open'er Festivalu w 2014 roku.

Clip Ben Howard I Forget Where We Were

Ben Howard dorastał w Devon, w miasteczku Totnes (w którym pewnie nieraz mijał na ulicy Josepha Mounta z Metronomy). Od początku otaczał się muzyką z płytoteki rodziców: Van Morrison, Nick Drake, Joni Mitchell, Simon and Garfunkel. Te płyty natchnęły go, by sięgnąć po gitarę - w wieku ośmiu lat przejął klasycznego akustyka swojej mamy.



Przełomowym dla Howarda rokiem był 2011: kontrakt płytowy, niesamowity oddźwięk w mediach i piękny debiutancki album, nagrany w przerobionej na studio stodole na angielskiej wsi. Tekstowo płyta "Every Kingdom" okazała się o wiele bardziej mroczna, niż Howard przewidywał.



Płyta dotarła do top 10 listy sprzedaży, a Howard ruszył vanem w trasę po Wyspach i Starym Kontynencie. Towarzyszył mu zespół, a zarazem najlepsi przyjaciele. Każdy koncert się wyprzedał. Muzyk poszedł za ciosem, wydając "Every Kingdom" w Stanach we wpływowej wytwórni Communion Records. Płyta przyniosła mu występy na najważniejszych festiwalach po obu stronach oceanu: Bonnaroo, SXSW, Bestival, Glastonbury i innych.



W 2013 zdobył Brit Awards w obydwu kategoriach, w których był nominowany: dla najlepszego debiutanta i najlepszego brytyjskiego solisty.