Arrested Development świętuje 25-lecie (dwa koncerty w Polsce)

Pod koniec października na dwa koncerty do Polski powróci słynna hiphopowa formacja Arrested Development.

Na czele Arrested Development stoi Speech /fot. Gaye Gerard / Getty Images

W ramach jubileuszowej trasy "25th Anniversary Tour" Amerykanie wystąpią w Gdańsku (28 października, klub B90) i Warszawie (29 października, Progresja Music Zone).

Grupa Arrested Development (AD) wyznaczała trendy w muzyce hiphopowej w latach 90. Teksty poruszające głównie społeczne tematy, brak wulgaryzmów sprawił, że formacja została zaliczona do nurtu alternatywnego, antygangsterskiego rapu.



Speech (frontman), będąc pod wpływem polityczno-radykalnych utworów Public Enemy, postanowił jednocześnie wprowadzić w swoje teksty więcej światła, coś pozytywnego, dającego ludziom nadzieję na lepsze jutro.

Przebój "Mr. Wendal" zwrócił uwagę na problem bezdomnych, a połowa wpływów z tytułu praw autorskich tej piosenki została przekazana na National Coalition of the Homeless. Ich taneczny "People Everyday" dotyczy problemu ignorancji i braku świadomości, jest hołdem dla legendarnej grupy soulowo funkowej Sly & the Family Stone. Pomimo że tematyka ich tekstów skupia się głównie na problemach czarnoskórych, znajdują swoich fanów we wszystkich środowiskach.

Debiutancki album "3 Years, 5 Months and 2 Days in the Life..." (1992) przyniósł tak znane utwory, jak właśnie "Mr. Wendal", "People Everyday" i "Tennessee".



Płyta pokryła się poczwórną platyną w USA, docierając do 7. miejsca w ojczyźnie i 3. pozycji w Wielkiej Brytanii.



W 1993 r. AD zgarnęli dwie statuetki Grammy i tyle samo wyróżnień MTV. Trzy lata później grupa oficjalnie zakończyła działalność, ale w 2000 r. wróciła na scenę.



Niektórzy twierdzą, że wielkie wydawnictwa i ludzie show-biznesu sabotowali sukcesy grupy, aby ich przekaz nie dostał się do szerszej świadomości. Inni twierdzą, że powodem zawieszenia działalności były wewnętrzne konflikty w zespole.

Od samego początku Arrested Development zawsze był zgranym kolektywem, jedną, wielką rodziną. Obecni członkowie to Speech, 1 Love, Tasha LaRae, Fareedah Aleem, Za i JJ Boogie. Na przestrzeni lat w zespole występowali również Montsho Eshe, Headliner, Aerle Taree, Rasa Don, DJ Kemit, Nadirah Shakoor, Nicha Hilliard, Kennedy, TallBoy & Ajile.



Ostatnie albumy grupy to "Changing The Narrative" i "This Was Never Home" (oba z 2016 r.).