Apocalyptica gwiazdą wROCK For Freedom we Wrocławiu

Poznaliśmy szczegóły tegorocznej edycji festiwalu wROCK For Freedom we Wrocławiu (31 sierpnia).

Apocalyptica zagra we Wrocławiu /Bryan Bedder /Getty Images

Apocalyptica zdobyła sławę jako nowatorski kwartet wiolonczelowy grający własne wersje utworów zespołu Metallica (płyta "Plays Metallica by Four Cellos" z 1996 r.). W następnych latach grupa systematycznie poszerzała spektrum swojej twórczości. Na przykład album "7th Symphony" zawierał już własne kompozycje, sięgające do poetyki muzyki symfonicznej. Na innych płytach Apocalyptiki śpiewało gościnnie wielu znakomitych wokalistów i pojawiały się covery innych gwiazd heavy metalu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fragment koncertu Apocalyptica podczas 22 Przystanku Woodstock WOŚP

Reklama

Zespół tworzą dziś czterej stali członkowie: trzej wiolonczeliści, absolwenci Sibelius-Akatemia w Helsinkach: Eicca Toppinen (od 1993), Paavo Lötjönen (od 1993) i Perttu Kivilaakso (od 1995) oraz perkusista Mikko Sirén (od 2003). Od 2014 roku Apocalyptica współpracuje z byłym wokalistą formacji Scars on Broadway - Frankym Perezem, który pełni funkcję muzyka sesyjnego i koncertowego.

W 2016 roku Apocalyptica w dwudziestą rocznicę nagrania swojego debiutanckiego albumu wydała jego zremasterowaną wersję z trzema dodatkowymi utworami ("Battery", "Nothing Else Matters" i "Seek & Destroy") i ruszyła w długą trasę koncertową, której częścią będzie wrocławski koncert zespołu.