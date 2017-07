Alter Bridge powraca do Polski na jeden koncert

20 październiku w klubie Progresja w Warszawie zagra amerykańska grupa Alter Bridge.

Na czele Alter Bridge stoi Myles Kennedy /fot. Dave Kotinsky /Getty Images

Post-grunge'owy Alter Bridge tworzą muzycy znani wcześniej z grupy Creed (gitarzysta Marc Tremonti, perkusista Scott Philips i basista Brian Marshall) plus wokalista Myles Kennedy (aktualnie towarzyszący Slashowi).



Po raz ostatni zespół wystąpił w Polsce w listopadzie 2016 r. w Spodku w Katowicach.



Dotychczasowy studyjny dorobek zamyka wydany w październiku 2016 r. piąty album "The Last Hero". Produkcję materiału muzycy kwartetu powierzyli cenionemu specowi Michaelowi "Elvisowi" Baskette (m.in. Stone Temple Pilots, Trivium).

8 września ukaże się nowe wydawnictwo, "Live At The O2 + Rarities", zapis londyńskiego występu grupy z 24 listopada zeszłego roku, w londyńskiej O2 Arena, podczas którego formacja wykonała takie hity jak: "Show Me A Leader", "Isolation" czy akustyczny "Watch Over You" oraz "Waters Rising" zaśpiewany przez Tremontiego, a na bonusowym dyskach znalazły się m.in. unikatowe nagrania i kompozycje, które wcześniej dostępne były tylko w Japonii.

Clip Alter Bridge Show Me A Leader

W swojej twórczości zespół miesza ze sobą elementy różnych rodzajów rocka i metalu, ale nawet najcięższe kompozycje przyprawione są sporą dawką melodii.

"Zdecydowanie jesteśmy kapelą koncertową. Dla nas właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Nagrywamy płyty, by potem móc grać je na żywo dla ludzi" - podkreśla Myles Kennedy.