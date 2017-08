​Alt-J zagra w Warszawie

Indie-rockowa grupa alt-J wróciła do koncertowania po dłuższej przerwie, a na trasie promującej najnowszy album nie zabrakło Polski. Koncert brytyjskiego zespołu odbędzie się 5 lutego 2018 roku na warszawskim Torwarze.

Alt-J znów wystąpi przed polską publicznością /Mauricio Santana /Getty Images

Trio alt-J na początku czerwca wydało album "Relaxer", który jest następcą dwóch przebojowych albumów zespołu.

Alt-J powstał dziesięć lat temu w Leeds z inicjatywy studentów artystycznych kierunków, którzy zdecydowali się poświęcić muzyce. Ich debiutancki album otrzymał Mercury Prize, najbardziej prestiżową nagrodę alternatywną w Wielkiej Brytanii. Single "Breezeblocks" i "Matilda" rozbrzmiały w stacjach radiowych, a dwa lata później ukazał się drugi krążek ("This Is All Yours"), który otrzymał nagrodę Grammy i zyskał popularność przede wszystkim w USA.

Do promocji zespołu w dużej mierze przyczyniły się doskonałe koncerty grupy, zachwalane przez fanów na całym świecie. Muzyka alt-J to wyjątkowy wyraz takich stylów nowoczesnego rocka jak: indie, alternative, folk oraz jazz.

Najnowszy album grupy oparty jest przede wszystkim na spokojnych, gitarowych melodiach, a promuje go singiel "3 WW":

