​Alice Merton ponownie w Polsce

Autorka przeboju "No Roots", Alice Merton, wystąpi 13 września w warszawskiej Proximie.

Alice Merton zaśpiewa dla Polaków /Andreas Rentz /Getty Images

Alice Merton to 24-letnia wokalistka z niemiecko-irlandzkimi korzeniami. Dzieciństwo spędziła w Kanadzie, obecnie mieszka jednak w Europie.

Karierę muzyczną artystka rozpoczęła od stworzenia własnej wytwórni płytowej - Paper Plane Records International. W ubiegłym roku pojawił się pierwszy singel młodej piosenkarki, "No Roots", który wciąż grany jest w stacjach radiowych i telewizjach muzycznych na całym świecie (w Polsce osiągnął już status platyny). Niedawno artystka ujawniła także nowy singel "Lash Out", do którego klip premierę będzie miał już w najbliższą środę (30 maja).

Na początku 2017 roku ukazała się debiutancka EP-ka Alice Merton, zatytułowana "No Roots EP". Aktualnie artystka pracuje nad płytą, która ukazać ma się w przyszłym roku. Alice Merton wyprzedała swój debiutancki występ w Polsce na początku tego roku.

Sprzedaż biletów na wydarzenie startuje 30 maja o 10:00.