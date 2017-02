Airbourne powraca do Polski na dwa koncerty

Pod koniec maja dwukrotnie w naszym kraju zagra australijska hardrockowa grupa Airbourne.

Airbourne powraca do Polski /fot. Zoran Veselinovic/Photoshot /Reporter

Airbourne wystąpi 30 maja w Gdyni (Klub Muzyczny Ucho) i 31 maja w Warszawie (Klub Proxima). Bilety kosztują 75-95 zł.



Clip Airbourne Rivalry

Reklama

Australijczycy promować będą swój czwarty album studyjny "Breakin' Outta Hell" z września 2016 r.



Przygoda Airbourne rozpoczęła się w 2003 roku jako pomysł braci Joela (wokalista) i Ryana O'Keeffe (perkusja). Zespół szybko zasilił gitarzysta David Roads i basista Justin Street. Cała czwórka przeniosła się z małej miejscowości Warrnambool do Melbourne, wydając EP-kę "Ready To Rock" zanim ostatecznie podpisali kontrakt z Capitol Records, aby nagrać swój długogrający debiut "Runin' Wild". W międzyczasie kapela zerwała umowę z Capitol Records, a dystrybucję światową ich albumu podtrzymała nowa wytwórnia - Roadrunner Records.

"Chcemy, aby ludzie dobrze się bawili, bez względu na wszystko. Napij się, graj naprawdę głośno i zrelaksuj" - wygłasza swoje motto Jordan O'Keeffe.

Kolejne płyty w dorobku Airbourne to "No Guts. No Glory" (2010) i "Black Dog Barking" (2013).

Polska publiczność zna Australijczyków z ich występów podczas Przystanku Woodstock 2011 (otrzymali Złotego Bączka) i Impact Festival 2013 w Warszawie. W 2015 i 2016 r. kwartet zagrał w naszym kraju po trzy klubowe koncerty.