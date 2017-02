Airbag: Koncerty w Polsce odwołane w ostatniej chwili

Basista Airbag w trybie nagłym trafił do szpitala, co sprawiło, że planowane na piątek i sobotę (3 i 4 lutego) koncerty norweskiej grupy Airbag w naszym kraju zostały odwołane.

Airbag odwołał koncerty w Polsce /fot. Anne-Marie Forker /materiały promocyjne

"Późnym wieczorem nasz basista poczuł się źle i trafił do szpitala. Tam lekarze uznali, że jego stan nie pozwala mu podróżować. Obecnie jest on pod obserwacją i wszyscy czekamy na diagnozę" - czytamy w oświadczeniu grupy Airbag.

"Całą noc próbowaliśmy znaleźć rozwiązanie, szukając kogoś na zastępstwo. Niestety, ze względu na krótki termin nie udało się nam nic załatwić" - piszą Norwegowie na Facebooku.

Zespół miał zagrać w Warszawie (3 lutego, Progresja Music Zone) i Wrocławiu (4 lutego, Klub Firlej). Ten drugi koncert był już wyprzedany.

"Jest im niezmiernie przykro, bo bardzo cieszyli się z tych koncertów i ponownego spotkania z polskimi fanami. Mam nadzieję, że uda mi się tak szybko jak to możliwe wyznaczyć nowe terminy koncertów. Bilety zachowują ważność, ale można je też oczywiście zwracać w punktach zakupu" - dodaje Piotr Kosiński z firmy Rock-Serwis organizującej te koncerty.

Wspomniany basista to Vegard Sleipnes, który niedawno zastąpił Andersa Hovdana. Sleipnes to długoletni współpracownik Airbag w roli współproducenta i inżyniera dźwięku.

Zespół powstał w 1994 roku, początkowo będąc typowym cover bandem, grającym utwory m.in. Pink Floyd. Na przełomie lat 2004-2005 norwescy muzycy przyjęli nazwę Airbag. Mniej więcej w tym samym czasie grupa, dzięki internetowi, udostępniła pierwszą EP-kę "Come On In", na której znalazły się cztery utwory. Następne EP/demo "Sounds That I Hear" ukazało się w 2006 roku, a w 2007 ostatni z minialbumów "Safetree".

Koncertowy debiut grupy z własnym materiałem nastąpił w 2007 roku. Muzycy Airbag supportowali takie zespoły jak m.in. Riverside, The Pineapple Thief czy Gazpacho. Rok 2009 z pewnością był dla Norwegów przełomowy - wówczas ukazał się oficjalny debiut "Identity". Kolejne duże płyty to "All Rights Removed" (2011 r.) i "The Greatest Show on Earth" (2013 r.). W 2016 r. do sprzedaży trafił czwarty album "Disconnected" zawierający sześć kompozycji połączonych wspólnym tematem.

Wszechobecne wpływy muzyki klasycznej, rocka progresywnego, elektroniki oraz ten skandynawski "pierwiastek melancholii" są wyznacznikami stylu zespołu. Krytycy w nagraniach Airbag doszukują się wpływów m.in. Pink Floyd, Porcupine Tree, Talk Talk, Radiohead czy norweskiego A-ha.

W 2010 r. zespół został świetnie przyjęty na festiwalu Ino-Rock w Inowrocławiu. Cztery lata później formacja zagrała dwa klubowe koncerty (Warszawa i Kraków).