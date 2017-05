Aerosmith w Krakowie: Beyond The Black supportem

Grający metal symfoniczny zespół Beyond The Black z Monachium będzie rozgrzewał publiczność w Krakowie przed występem grupy Aerosmith (2 czerwca, Tauron Arena).

Na czele Beyond The Black stoi Jennifer Haben

Jak już informowaliśmy, Amerykanie z Aerosmith w Krakowie wystąpią w ramach trasy "AeroVederci Baby!".



W roli supportu wystąpi działająca od 2014 r. grupa Beyond The Black.

"To co ich wyróżnia, to świeże spojrzenie na metal symfoniczny, duży profesjonalizm i dobre teksty a także bardzo mocny i wszechstronny wokal Jennifer Haben" - zachęcają organizatorzy koncertu.



Formacja debiutowała na Wacken Open Air 2014. Na liście sukcesów Niemcy mają również m.in. poprzedzanie na trasach zespołów Saxon, Scorpions, Powerwolf i Epica.

Na początku 2015 roku ukazał się pierwszy album "Songs of Love and Death", który zaraz po premierze pojawił się w niemieckim Top 20. Rok później do sprzedaży trafiła druga płyta "Lost In Forever".