25 lat Kroke. Wśród gości Anna Maria Jopek i Tomasz Stańko

16 października w ICE Kraków (Sala Audytoryjna) odbędzie się jubileuszowy koncert z okazji 25-lecia grupy Kroke. Na scenie pojawią się gościnnie Anna Maria Jopek, Tomasz Stańko, Zohar Fresco i Sławek Berny.

Grupa Kroke świętuje swoje 25-lecie /fot. Bartosz Krupa / East News

Kroke (w języku jidysz: Kraków) stworzyli w 1992 roku: Tomasz Kukurba, Jerzy Bawoł i Tomasz Lato. Jako absolwenci krakowskiej Akademii Muzycznej, ale również artyści poszukujący, nie stronili od eksperymentów z jazzem oraz muzyką współczesną. Zespół początkowo kojarzony głównie z twórczością klezmerską, obecnie oscyluje wokół różnych gatunków. Artyści czerpią inspirację z muzyki etnicznej całego świata, zawsze jednak wzbogacają dzieła autorskimi improwizacjami. W ten sposób Kroke tworzy własny styl, unoszący się ponad granicami, czasem i formami.

Muzyków można było spotkać na ulicach i w klubach krakowskiego Kazimierza, kiedyś żydowskiej części miasta. Do "Ariela", w którym często koncertowało Kroke, zawitała któregoś dnia Kate Capshaw, żona Stevena Spielberga, który realizował wtedy w Krakowie film "Lista Schindlera". Pewnego wieczoru na koncert zabrała męża, który docenił talent Polaków i zaprosił grupę do Jerozolimy na występ podczas uroczystości Survivors Reunion, zorganizowanej dla ocalałych z listy Oskara Schindlera.

Spielberg przesłał kasetę Kroke Peterowi Gabrielowi, który w 1997 roku zaprosił zespół do Wielkiej Brytanii na Festiwal WOMAD. Publiczność gorąco przyjęła zarówno sam koncert, jak i debiutancką płytę "Trio". Spotkanie to zaowocowało również wspólnymi nagraniami w Real World Studios. Fragmenty nagrania zostały później wykorzystane przez Gabriela na płycie "Long Walk Home" stanowiącej ścieżkę dźwiękową do filmu "Rabbit - Proof Fence".



Latem 2001 roku doszło do pierwszego spotkania Kroke z Nigelem Kennedym. Słynny skrzypek wykazał natychmiastową gotowość do współpracy, której zwieńczeniem stało się wydanie wspólnej płyty "East Meets East" w 2003 roku. Kroke otrzymało także nominację do nagrody BBC Radio 3 w kategorii "World music", a współpraca z Nigelem Kennedym przerodziła się w serię entuzjastycznie przyjmowanych na europejskich festiwalach koncertów.

Wideo Nigel Kennedy And Kroke - Ederlezi

Grupa ma na koncie także współpracę z Edytą Geppert i Krzysztofem Herdzinem (Złota Płyta za "Śpiewam życie"), Mają Sikorowską ("Avra"), mongolską wokalistką Urną Chahar-Tugchi i Anną Marią Jopek.

Rok 2017 to przede wszystkim obchody 25-lecia istnienia zespołu, a także premiera nowego albumu "Traveller", który ukazał się w marcu.

"Klezmerzy przede wszystkim improwizowali. Improwizacja w muzyce Kroke pojawia się od początku i jest do dziś jej najważniejszym elementem. Nasza improwizacja to pewnego rodzaju portal, przez który światy naszych dusz wędrują prosto do tych, którzy chcą te światy poznawać" - wyjaśniają muzycy.