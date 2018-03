Twarzą w twarz, czyli gwiazdy muzyki bez makijażu

​Kilka dni temu Christina Aguilera wywołała poruszenie, pozując bez makijażu do zdjęcia na okładkę magazynu "Paper". Które inne gwiazdy muzyki odważyły się pokazać swoją twarz w wersji saute?

Christina Aguilera zmienia wizerunek /Steve Jennings /Getty Images

Christina Aguilera

"Transformacja" - takim hasztagiem opatrzyła nową okładkę magazynu "Paper" Christina Aguilera. Bez typowych dla siebie sztucznych rzęs, mocnej czerwonej szminki i kreski na oku. Staro-hollywoodzkie glamour wokalistka zamieniła na naturalność, pokazując swoją prawdziwą twarz.

Każda zmiana jej wizerunku odnosi się do różnych etapów w jej życiu zarówno prywatnie jak i muzycznie. Nowe wcielenie, może okazać się również nową odsłoną muzyczną.



"Zawsze lubiłam eksperymentować, uwielbiałam tę teatralność, opowiadanie historii i wcielanie się w różne postaci zarówno w teledyskach jak i na scenie. Z natury jestem artystką, performerką. Teraz jestem w takim miejscu, również muzycznie, w którym noszę w sobie to wyzwalające uczucie pokazania tego, kim jestem, tego surowego piękna... Muszę się rozwijać, odkrywać, być artystką, tworzyć i przekształcać" - przyznała na łamach "Paper" Aguilera.

Alicia Keys

"Jedną z wielu rzeczy, którymi byłam zmęczona, to ciągła ocena, jakiej poddawane są kobiety" - przyznała Alicia Keys. W 2016 roku, promując swoją nową płytę, wokalistka zmyła makijaż, przestała chować się za oczekiwaniami show-biznesu i rozpoczęła ruch #nomakeup, który zainspirował już tysiące kobiet do pokazania swojego naturalnego, prawdziwie pięknego oblicza.



"Jedną z tych rzeczy było wzbudzanie w kobietach przeświadczenia, że muszą być chude, seksowne, doskonałe. Męczy mnie ciągła ocena kobiet. Podtrzymywanie przez media stereotypu, który sprawia, że bycie kobietą w normalnym rozmiarze, nie jest normalne. Wszystko to jest tak frustrujące i tak nieosiągalne. Aż wreszcie zdałam sobie sprawę, że sama siebie cenzuruję. Czułam się niewystarczająco dobra, niegodna tego, żeby świat zobaczył, jaka jestem. Za każdym razem, kiedy wychodziłam z domu martwiłam się, że nie mam makijażu. Co jeśli ktoś mnie zobaczy, zrobi mi zdjęcie. Te wszystkie obawy wynikały z tego, że bałam się oceny innych" - napisała Keys, która podczas wszystkich wyjść publicznych pojawia się teraz bez makijażu.



Adele

W trakcie promocji swojego trzeciego albumu Adele ("25" z listopada 2015 roku) pojawiła się bez makijażu na okładce "Rolling Stone". Sesji zdjęciowej do magazynu towarzyszył także obszerny wywiad, w którym brytyjska gwiazda poruszyła m.in. temat radzenia sobie z ogromną popularnością.



Beyonce

Beyonce niejednokrotnie prezentowała się w swojej naturalnej odsłonie. Gwiazda trafiła m.in. na okładkę magazynu "Time", w którym pojawiło się zestawienie najbardziej wpływowych osób na świecie.

"Nie jestem władcza. Ja jestem władcą" - stwierdziła Beyonce w wywiadzie towarzyszącym sesji zdjęciowej do numeru. Publikując okładkę "Time'a" Amerykanka zaznaczyła, że jest niezwykle wdzięczna, a wyróżnienie postrzega jako zaszczyt.

W 2015 roku Beyonce pojawiła się bez makijażu na okładce magazynu "Flaunt".