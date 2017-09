Roznegliżowani na scenach, czyli nagie pięć minut sławy

Na początku września, w trakcie koncertu Elbow w Bristolu, doszło do nietypowej sytuacji. Nagi mężczyzna wpadł na scenę, a następnie zatańczył z liderem składu, Guyem Garveyem. To oczywiście nie pierwszy raz, gdy na imprezach muzycznych doszło do takich epizodów. Poniżej znajdziecie kilka przykładów nagich fanek lub fanów, którzy postanowili zdobyć uwagę swojego idola lub próbować samemu, dzięki goliźnie, zyskać chwilową popularność.

David Monaghan wbiegł nagi na scenę podczas gali MTV EMA 2011 /Dave Benett /Getty Images

Jeżeli chodzi o nagie wtargnięcia na scenę, nie trzeba oddalać się pamięcią zbyt daleko. W maju bowiem, w trakcie gościnnego występu Jamali (wykonała singel "I Believe") podczas konkursu Eurowizji w Kijowie, Ukrainiec Witalij Sediuk postanowił stanąć przed kamerą, ściągnąć spodnie i pokazać całej Europie pośladki. Mężczyzna został szybko spacyfikowany, a następnie aresztowany.



Wideo Fake Aussie Streaks at Eurovision 2017 - Jamala I believe in u Live

Do jeszcze większego zamieszania doszło na równie prestiżowej gali, bo na rozdaniu nagród MTV EMA w 2011 roku w Belfascie. W trakcie gdy na scenie przebywała Hayden Panettiere, która miała wręczyć nagrodę za najlepszą piosenkę, podbiegł do niej nagi mężczyzna i zaczął z nią rozmawiać.

Szybko okazało się, że to aktor David Monaghan, a cała sytuacja została ustawiona dla podkręcenia oglądalności ceremonii. "Przyszli do mnie twórcy gali z pomysłem na pewnego rodzaju przerywnik" - zdradził po wszystkim artysta.

"Szukali aktora, a z racji, że rozmawiałem o tym, że wyląduję nagi na castingu do "Gry o Tron", moje imię zostało wspomniane" - mówił. "Wyczyn" Monaghana zobaczyło ponad 100 milionów osób na całym świecie.



Wideo MTV Streaker ! 2011

Ustawione nie były na pewno epizody golasów w trakcie poniektórych koncertów. Sieć podbiło nagranie z DJ-skiego setu Keys ‘N Krates, kiedy to jedna z fanek zaczęła tańczyć nago przed konsolą. Dziewczyna po chwili została schwytana i wyprowadzona ze sceny.

Do historii przeszedł również wyczyn jednego z mężczyzn, który wtargnął na scenę na festiwalu Glastonbury podczas koncertu Elastiki. Biorąc pod uwagę obostrzenia i zabezpieczenia, które obecnie wdrażane są roku na jednym z największych festiwali świata, tym razem nagi mężczyzna mógłby mieć problem z tak swobodnym truchtem po scenie.



Wideo Keys N' Krates Streaker | Tampa 2015

O sporym szczęściu mówić może natomiast Jimmy Dorris. Mężczyzna postanowił rozebrać się podczas koncertu Kings of Leon w 2013 roku (grali w tym czasie w Birmingham). Fan zamiast jednak wbiec na scenę, wyróżniał się golizną w tłumie. Co ciekawe, nagi incydent dostrzegli muzycy z zespołu i zaprosili następnego dnia mężczyznę na backstage. "Widziałem się na ekranie i byłem przekonany, że dostanę jakiś zakaz. Tymczasem następnego dnia wylądowałem na backstage’u" - pisał na Twitterze.



Jak wiadomo, niejednokrotnie na scenie obnażały się również gwiazdy. Robili to zarówno rockmani - Jim Morrison i Iggy Pop, mainstreamowi muzycy jak chociażby Lady Gaga, ale i polscy wykonawcy, czyli np. Krzysztof Skiba i Jan Borysewicz. Więcej o rozbierających się na scenie artystach możecie przeczytać TUTAJ .