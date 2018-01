Rita Ora: Najseksowniejsza zagraniczna wokalistka 2017 roku według czytelników Interii

Użytkownicy Interii zdecydowali, że na tytuł najseksowniejszej zagranicznej wokalistki zasługuje Rita Ora.

Rita Ora została doceniona przez użytkowników Interii /Dimitrios Kambouris/Jeff Spicer/Frazer Harrison /Getty Images

Przy wyborze najseksowniejszej zagranicznej wokalistki 2017 roku pod uwagę wzięliśmy 16 znanych pięknych kobiet z branży muzycznej. Ostateczną decyzję o tym, która zasługuje na miano tej najseksowniejszej, zostawiliśmy użytkownikom.

Głosowanie trwało do 31 grudnia 2017 roku, do godz. 23.59.

Okazało się, że zdaniem naszych czytelników najseksowniejszą wokalistką minionego roku jest Rita Ora (17 proc. głosów).

Na drugim miejscu znalazła się Demi Lovato (11 proc. głosów), a trzecim miejscem może pochwalić się Shakira (10 proc. głosów).

Rita Ora, która ostatnimi laty zajmuje się głównie byciem jurorem w programach typu talent show, w końcu zapowiedziała wydanie swojej drugiej płyty. Do tej pory poznaliśmy dwa single promujące materiał, czyli utwory "Anywhere" oraz "Your Song".

Clip Rita Ora Your Song

Zobacz wyniki ankiety:



Głosowanie zakończyło się, zobacz wyniki: Która z gwiazd zasługuje na miano najseksowniejszej wokalistki 2017? Bebe Rexha 9% Camila Cabello 7% Cardi B 3% Demi Lovato 11% Dua Lipa 5% Jennifer Lopez 9% Katy Perry 3% Lorde 1% Miley Cyrus 1% Rita Ora 17% Selena Gomez 8% Shakira 10% Taylor Swift 8% Tinashe 1% Tove Lo 1% Zara Larsson 6%

głosów: 4191