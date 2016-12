Raperzy i producenci podsumowują 2016 rok: Meek, Oh Why? i Nieznanyklarenz

Po reprezentantach MaxFloRec oraz duecie Łona i Webber w kolejnym podsumowaniu zestawiamy ze sobą dwóch młodych raperów o nietypowych pseudonimach.

Meek, Oh Why? podsumował 2016 rok dla Interii /Mary Szatowska /materiały prasowe

Do tej pory swoje podsumowania stworzyli dla nas Łona, Webber, Rahim, Bejf oraz DJ HWR. Teraz przyszła pora na młodszych przedstawicieli sceny. Swoimi typami pochwalili się Meek, Oh Why? (Asfalt Records) oraz Nieznanyklarenz (QueQauality).



Płyta roku - polski rap:

Meek, Oh Why?: Łona/Webber - "Nawiasem mówiąc".

Nieznanyklarenz: PRO8L3M - "PRO8L3M" + Bisz/Radex - "Wilczy humor".

Clip PRO8L3M Molly

Płyta roku - zagraniczny rap:

Nieznanyklarenz: Anderson .Paak - "Malibu" + Drake - "Views From The 6".

Wideo Anderson .Paak - Am I Wrong (feat. ScHoolboy Q)

Najczęściej zapętlany, polski utwór z tego roku:

Meek, Oh Why?: Dawid Podsiadło - "Projekt 19".

Nieznanyklarenz: Guzior - "Ōmori Ōmori".

Wideo Guzior - Ōmori Ōmori (prod. SecretRank)

Najczęściej zapętlany, zagraniczny utwór z tego roku:

Meek, Oh Why?: James Blake - "Timeless".

Nieznanyklarenz: Kevin Gates - "Neon Lights".

Wideo James Blake - Timeless feat. Vince Staples

Ulubiony album spoza rapu - Polska:

Meek, Oh Why?: Brodka - "Clashes".

Clip Brodka Horses

Ulubiony album spoza rapu - świat:

Meek, Oh Why?: James Blake - "The Colour In Anything"

Nieznanyklarenz: Flume - "Skin".

Wideo Flume - Say It feat. Tove Lo

Muzyczne odkrycie roku:

Meek, Oh Why?: MOA (i utwór "Ile udźwignie niebo")



Nieznanyklarenz: Anderson .Paak.