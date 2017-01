Premiery płytowe 2017 - światowy pop

Katy Perry, Lorde, Lana Del Rey, Justin Timberlake i Ed Sheeran to tylko niektórzy wykonawcy, którzy zamierzają wydać płytę w 2017 roku. Kto jeszcze zapowiedział wydanie i prace nad nowym materiałem?

Płyta Katy Perry ukaże się jeszcze w tym roku? /Chip Somodevilla / Getty Images

Katy Perry

Następca albumu "Prism" z 2013 roku przygotowywany jest już od jakiegoś czasu. Na razie jednak fani nie poznali żadnych konkretów. O nowej płycie Perry luźno opowiadała w audycji radiowej Elivsa Durana. Wtedy też wokalistka miała stwierdzić, że zamierza stworzyć kilka numerów o seksie. "Uprawiam seks i lubię pisać o wszystkich moich doświadczeniach życiowych!" - mówiła Perry, której ojciec jest pastorem. W tym samym wywiadzie gwiazda zapowiadała, że zaskoczy fanów nazwiskami producentów oraz tekściarzy z nią współpracujących.

Clip Katy Perry Rise

Lorde

Na wiosnę 2017 roku wstępnie przewiduje się premierę drugiego albumu nowozelandzkiej wokalistki Lorde. Fani do tej pory nie poznali nawet fragmentu żadnego z utworów i muszą zadowolić się jedynie kilkoma zapowiedziami ze strony 20-letniej wokalistki. Ta zdradziła fanom, że ma już okładkę płyty i jej tytuł. W czerwcu zeszłego roku informowała natomiast, że krążek jest już w fazie produkcji. Spekuluje się, że nowa płyta Lorde może ukazać się bez zapowiedzi podobnie, jak albumy Beyonce i Franka Oceana.



Wideo David Bowie Tribute l The BRIT Awards 2016

Tinashe - "Joyride"

Drugi album Tinashe "Joyride" miał ukazać się pod koniec 2016 roku, jednak zamiast oficjalnego wydawnictwa, fani otrzymali mixtape "Nightride" oraz gościnny występ w duecie z Britney Spears w numerze "Slumber Party". Album zwiastować miały single "Superlove" oraz "Player", ale obecnie nie wiadomo, czy znajdą się na płycie.



Clip Tinashe Superlove

Justin Timberlake

W 2016 roku Timberlake stworzył jeden z najpopularniejszych utworów ostatnich miesięcy, przebój "Can’t Stop The Feeling", który promował film "Trolle" (był również jego producentem). Na temat piątej pyty wokalista wypowiadał się do tej pory jednak ostrożnie, sugerując, że jeszcze wiele może w tej kwestii ulec zmianie. Na razie wiadomo, że Timberake'a wspierają Timbaland, Pharrell i Max Martin.



Clip Justin Timberlake Can't Stop The Feeling! (From DreamWorks Animation's "Trolls")

W 2016 roku menedżer Lany Del Rey zapowiedział, że wokalistka rozpoczęła prace nad piątą płytą, a jednym z jej producentów będzie Justin Parker.

Charli XCX

W 2016 roku Charli XCX pokazała się z nieco innej strony dzięki EP-ce "Vroom Vroom", a pod koniec października oficjalnie zapowiedziała trzecią płytę singlem "After The Afterparty".

Clip Charli XCX After The Afterparty feat. Lil Yachty

Gra w serialu "Uwikłana" (w tym roku premierę będzie miał drugi sezon), zasiadanie w jury programu "World of Dance" i praca nad nowym albumem to tylko kilka wyzwań przed 47-letnią wokalistką w nowym roku. Do tej pory Lopez zaprezentowała singel "Ain't Your Mama" wyprodukowany przez Dr. Luke'a i napisany przez Meghan Trainor. Nad kolejnym ma pracować m.in. z nowym chłopakiem - kanadyjskim raperem Drake'em. Na razie nieznana jest data premiera nowego utworu, a tym bardziej nowej płyty.



Clip Jennifer Lopez Ain't Your Mama

Nelly Furtado - "The Ride" (31 marca)

Kanadyjska wokalistka o portugalskich korzeniach wraca z siódmym albumem po pięciu latach przerwy. Producentem albumu zostanie John Congleton, a pierwszy singlem z płyty został utwór "Pipe Dreams".

Clip Nelly Furtado Pipe Dreams

Selena Gomez

Popularna piosenkarka wróciła do nagrań po problemach psychicznych (w sierpniu przebywała w klinice rehabilitacyjnej). Nad następcą "Revival" wokalistka ma pracować z autorem tekstów Justinem Trantnerem.

Wideo Wzruszająca mowa Seleny Gomez na temat depresji podczas American Music Awards (Cover Video/x-news)

Avril Lavigne

"Cieszę się, że mogę ogłosić, iż pracuję obecnie nad nową muzyką i w 2017 roku wydam nowy album. Nie mogę się doczekać, aż się otworzę i podzielę moim sercem z wami!" - napisała Kanadyjka na Instagramie. Poprzednia płyta Avril Lavigne ukazała się w 2013 roku.

W 2016 roku kolumbijska piękność ogłosiła, że wkrótce ukaże się jej 11. krążek. W tym samym roku pojawiły się dwa single Shakiry - "La Bicicleta" (nagrana wraz Carlosem Vivesem) oraz "Chantaje" (stworzona wraz z Malumą).



Clip Shakira Chantaje ft. Maluma

Rita Ora

"Zdążyłam przez ten czas dojrzeć i się uspokoić. Jestem gotowa, by wypuścić nową muzykę" - zapowiadała pod koniec 2016 roku wokalistka w porannym programie BBC Radio1, po czym zdradziła fragment jednej z piosenek. Ora w poprzednim roku zawarła również porozumienie z Roc Nation i może nagrywać nowy materiał z kim sobie życzy.

Wideo Rita Ora pracuje nad nim od dwóch lat (Cover Video/x-news)

Fergie - "Double Dutchess"

Fergie o drugim albumie wspominała już w 2013 roku. Jednak jego tworzenie rozciągnęło się w czasie. W 2014 roku fani otrzymali singla "L.A. Love (La La)", natomiast w 2016 roku machina promocyjna rozkręciła się na dobre. W 2016 roku pojawił się kontrowersyjny klip "M.I.L.F. $", w którym wystąpiły m.in. Kim Kardashian, Chrissy Teigen, Ciara i Alessandra Ambrosio, natomiast pod koniec roku opublikowano utwór "Life Goes On". Wokalistka jeszcze raz w zeszłym roku potwierdziła, że premiera płyty zaplanowana została na 2017.

Clip Fergie M.I.L.F. $

Członkowie One Direction

Louis Tomlinson oraz Niall Horan zaprezentowali już pierwsze single, a nad nowym materiałem wkrótce prace ma rozpocząć Harry Styles. Wydaje się, że najdłużej na album będą czekać fani Liama Payne'a, który na chwilę nawet nie wspomina nawet o rozpoczęciu jakichkolwiek nagrań.



Clip Niall Horan This Town (Live, 1 Mic 1 Take)

Ed Sheeran

Na 6 stycznia rudowłosy Brytyjczyk zapowiedział premierę nowej muzyki. Fani otrzymali numery "Castle On The Hill" oraz "Shape of You". Również w 2017 roku ma pojawić się trzeci album Sheerana.

Clip Ed Sheeran Castle On The Hill [Official Lyric Video]