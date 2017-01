Polski pop – kto może wydać płytę w 2017 roku?

Co będzie działo się w polskim popie w ciągu najbliższych miesięcy i kto wyda nowy album? Oto zestawienie artystów, którzy potwierdzili nowy materiał lub mogą go wydać.

W tym roku usłyszymy na pewno płytę Maryli Rodowicz, album wyda również Doda? /Tricolors /East News

Doda/Virgin

Wydana w 2016 roku przez Virgin płyta "Choni" to powrót Tomka Luberta i Dody po 11 latach. Fani na albumie usłyszeli zaledwie sześć nowych utworów, co nie wszystkim się spodobało. Być może kolejne numery słuchacze otrzymają już w 2017 roku, gdyż Lubert i Doda w niektórych wywiadach delikatnie sugerowali, że mogą pójść za ciosem i wydać kolejny krążek zdecydowanie szybciej. Nieco na drugi plan zeszła natomiast solowa płyta wokalistki, którą Doda zapowiadała już w 2015 roku. W najbliższych miesiącach dowiemy się też, jak gwiazda będzie łączyć karierę muzyczną z grą w serialu "Daleko od noszy".

O płycie Edyty Górniak mówi się już od 2014 roku. Jednak przez ponad 2 lata fani otrzymali zaledwie cztery single (w tym zgłoszony do preselekcji eurowizyjnych "Grateful"). Nad następcą płyty "My" Górniak przez pewien czas pracowała z duetem Dustplastic. Na początku 2016 roku producenci zawiesili jednak działalność, co sprawiło, że plany wokalistki uległy po raz kolejny drastycznej zmianie. Obecnie Górniak ma nagrywać nową płytę z wielokrotnym zdobywcą Grammy, Davidem Fosterem. Plotkuje się również o potencjalnym romansie artystów.

Maryla Rodowicz

Nie jedną, a dwie płyty planuje w 2017 roku wydać Maryla Rodowicz. Na pierwszej znajdą się ballady, natomiast druga ma zostać utrzymana w tanecznych klimatach. "Płyta balladowa myślę, że wyjdzie wiosną, bo to są takie cykle wydawnicze, a co do drugiej, to trudno mi powiedzieć w tej chwili. Na razie myślę o pierwszej" - mówiła agencji Newseria Lifestyle w grudniu zeszłego roku.



Natalia Nykiel

Singel "Error" miał być elementem, który kończy ostatecznie promocję albumu "Lupus Electro". Wokalistka i kompozytorka obecnie rozpoczęła prace nad nową płytą, jednak szczegóły nie są znane. Nykiel na razie nie zdradza żadnych detali, gdyż jak sama stwierdziła, "jest na to jeszcze za wcześnie".



Margaret

Bardzo możliwe, że w tym roku usłyszymy również nową płytę Margaret. Wokalistka w 2016 roku zaprezentowała dwa single. Zarówno "Cool Me Down", jak i "Elephant" przypadły do gustu fanom. Przy każdym z utworów Margaret współpracowała ze szwedzkimi producentami. "Cool Me Down" pomagał stworzyć Arash, a "Elephant" m.in. Joakim Buddee.

Monika Kuszyńska

Monika Kuszyńska, która w 2015 roku reprezentowała nas na Eurowizji z utworem "In The Name of Love", wciąż nie ujawniła żadnych szczegółów dotyczących nowej płyty. Warto dodać, że początkowo zapowiadano jej wydanie na jesień po 60. Eurowizji. Jak się jednak okazało, premiera została odroczona na czas nieokreślony.



Płyta "Minione" Anny Marii Jopek zawierać będzie przedwojenne tanga polskie nagrane z muzykami z Kuby. Album powstawał we współpracy z kubańskim trio pianisty Gonzalo Rubalcaby. Realizacją w legendarnym studio nagraniowym The Hit Factory w Miami na Florydzie zajął się wielokrotny laureat nagrody Grammy Carlos Alvarez. "Minione" będzie pierwszą płytą wokalistki od sześciu lat.

Kasia Popowska - "Dryfy" (27 stycznia)

Autorka tekstów m.in. dla Dody pod koniec stycznia wraca z drugą płytą "Dryfy". Teksty dla wokalistki stworzyli Karolina Kozak i Kamil Durski, natomiast produkcją albumu zajął się Kuba Galiński.



W 2016 roku media żyły tajemniczym ślubem Anity Lipncickiej, który wzięła na greckiej wyspie Hydra we wrześniu. Niektórzy mogli zapomnieć, że wokalistka wciąż pracuje nad kolejnym solowym albumem, którego premierę wstępnie zapowiedziano na wiosnę 2017 roku. Do tej pory poznaliśmy singel "Ptasiek" oraz jego anglojęzyczną wersję "Bluebeard" (tekst stworzył zmarły w 2014 roku Nick Talbot).



Zwycięzcy i uczestnicy "The Voice of Poland"

2017 rok może być również kumulacją jeżeli chodzi o płyty wydane przez byłych uczestników i zwycięzców "The Voice of Poland".

Najbliżej debiutanckiej płyty zdają się być Krzysztof Iwaneczko i Adam Stachowiak. Iwaneczko w ostatnich wywiadach podkreślał, że deadlinem dla niego jest 2017 rok i wtedy właśnie chce pokazać światu swoją autorską twórczość. Stachowiak natomiast będzie chciał najprawdopodobniej pójść za ciosem i wykorzystać popularność, jaką zdobył w trakcie siódmej edycji "VOP". Jesienią 2016 roku muzyk zaprezentował pierwszy singel pt. "Mamo".

W nieco dalszej perspektywie można mówić o płytach Aleksandry Nizio (wygrała piątą edycją programu), która w październiku na Facebooku publikowała zdjęcie ze studia nagraniowego oraz zwycięzcy siódmej edycji Mateusza Grędzińskiego. Jednak nie jest wykluczone, że jego album pojawi się jeszcze w tym roku (zwłaszcza, że wokalista ma potężną grupę fanów, wyczekujących pierwszych utworów popularnego "Grędzy").

