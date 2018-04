Pięć popowych przebojów, o których było głośno pięć lat temu

"Blurred Lines", "Harlem Shake", "Stay", "Wrecking Ball", "I Knew You Were Trouble". Te znane popowe utwory łączą przynajmniej dwie rzeczy - podbijały listy przebojów w 2013 roku i o każdym z nich było bardzo głośno!

Miley Cyrus w teledysku "Wrecking Ball" /

"Blurred Lines" - Robin Thicke ft. T.I., Pharrell

"Blurred Lines" to jeden z najpopularniejszych utworów 2013 roku. O przeboju głośno zrobiło się z dwóch powodów. Pierwszy to plagiat. Spadkobiercy zmarłego w 1984 r. Marvina Gaye'a skierowali pozew przeciwko Robinowi Thicke i Pharrellowi Williamsowi.



Reklama

Rodzina nieżyjącego wokalisty twierdziła, że przebój "Blurred Lines" to kopia utworu "Got To Give It Up" Gaye'a z 1977 r. W marcu 2015 roku sąd zdecydował, że Pharrell Williams i Robin Thicke popełnili plagiat.

Drugim powodem wzrostu zainteresowania piosenką był towarzyszący jej teledysk, a konkretnie jego nieocenzurowana wersja, w której Emily Ratajkowski paraduje topless wraz z Elle Evans i Jessi M'Bengue.

Clip Robin Thicke Blurred Lines ft. T.I., Pharrell

"Wrecking Ball" - Miley Cyrus

Utwór "Wrecking Ball" pochodzi z płyty Miley Cyrus "Bangerz" z 2013 roku. Przez cztery tygodnie był to najpopularniejszy singel w zestawieniu Billboard Hot 100. Do piosenki powstał kontrowersyjny klip w reżyserii znanego fotografa Terry'ego Richardsona.

W teledysku wokalistka występuje w prześwitującej białej koszulce i krótkich spodenkach. W kilku scenach Miley Cyrus prezentuje się nago, pozując na tytułowej kuli do burzenia budynków przeznaczonych do rozbiórki.

To jednak nie wszystko. W jednym z ujęć wokalistka sugestywnie liże młot, w innym daje sobie niedwuznaczne klapsy. Po latach Cyrus przyznała, że nie jest zadowolona z piosenki.

Clip Miley Cyrus Wrecking Ball

"Harlem Shake" - Baauer

Numer "Harlem Shake" pojawił się w sieci w 2012 roku. Popularność tego utworu to efekt przypadku - w 2013 roku kawałek stał się kluczowym elementem viralu, jaki stworzył bloger Filthy Frank.

Wkrótce tańce do utworu producenta opanowały całą sieć. Sam utwór zdobył w Stanach podwójną platynę.

Bauuer w wywiadzie dla "Rolling Stone" przyznał, że nie może znieść swojego największego przeboju, gdyż jest dla niego denerwujący i już dawno wyszedł z mody.

Zobacz pierwszy film z serii "Harlem Shake":



Wideo DO THE HARLEM SHAKE (ORIGINAL)

"Stay" - Rihanna ft. Mikky Ekko

"Stay" to drugi singel promujący płytę Rihanny "Unapologetic". Utwór wzbudził zainteresowanie ze względu na klip do piosenki, w którym możemy zobaczyć nagą Rihannę zanurzoną w wannie. W oficjalnej wersji oprócz 24-letniej gwiazdy pojawia się także amerykański wokalista Mikkey Ekko, który gościnnie zaśpiewał w "Stay".

Teledysk nakręciła uznana reżyserka klipów Sophie Muller, mająca w dorobku wideo dla takich wykonawców, jak m.in. Sade, Annie Lennox, Bjork, No Doubt, Blur, Sinead O'Connor, PJ Harvey, Nelly Furtado, Radiohead, Coldplay, Maroon 5, Beyonce, Mika, Kings Of Leon, Shakira i Alicia Keys.

Clip Rihanna Stay ft. Mikky Ekko

"I Knew You Were Trouble" - Taylor Swift

Utwór "I Knew You Were Trouble" Taylor Swift stał się memem za sprawą kozy, którą ktoś postanowił wstawić w refren piosenki zamiast wokalistki. Niezwykle popularna przeróbka dała początek setkom filmików z kozami w roli głównej, które "wyręczały" wokalistów.