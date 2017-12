Najlepszy polski teledysk 2017 roku - alternatywa

Koniec roku już na horyzoncie. Wybierzcie razem z nami najlepszy polski teledysk ostatnich 12 miesięcy!

Który klip zasługuje na miano najlepszego teledysku? /

Przy muzycznych podsumowaniach 2017 roku pod uwagę wzięliśmy również polskie teledyski twórców, którzy niekoniecznie podbijają listy przebojów w komercyjnych radiach, ale na ich twórczość z pewnością warto zwrócić uwagę.

Wyłoniliśmy 15 klipów, a ostateczną decyzję o tym, który jest najlepszy, zostawiamy czytelnikom.



Poniżej możecie zobaczyć wybrane przez nas klipy (w kolejności alfabetycznej). Na samym dole znajdziecie ankietę, w której należy oddać swój głos.



Głosowanie trwa do 31 grudnia 2017 roku, do godz. 23.59.

A_Gim - "Akebia"

Reżyseria: Mila Antosik , Piotr Ogiński



Płyta: "Votulia"

Clip AGIM AKEBIA feat. Bshosa

Coals - "VHS Nightmare"

Reżyseria: Katarzyna Kowalczyk, Łukasz Rozmysłowski



Płyta: "Tamagotchi"

Clip Coals VHS Nightmare ft. Hatti Vatti

Daria Zawiałow - "Na skróty"

Reżyseria: Dominika Podczaska



Płyta: "A kysz!" (wydanie specjalne)

Clip Daria Zawiałow Na skróty

Dr Misio - "Pismo"

Reżyseria: Wojtek Smarzowski



Płyta: "Zmartwychwstaniemy"

Clip Dr Misio Pismo

The Fruitcakes - "Sleepless"

Reżyseria: Maciej Dydyński, Wojciech Stachura



Płyta: "The Fruitcakes 2"

Clip The Fruitcakes Sleepless

Kamp! - "Deny"

Reżyseria: Łukasz Zabłocki



Płyta: TBA

Clip Kamp! Deny

Lor - "Keaton"

Reżyseria: Michał Liszcz



Płyta: TBA

Clip Lor Keaton

Mikromusic - "Tak mi się nie chce"

Reżyseria: Katia Priwieziencew, Kasia Sarnowska



Płyta: "Tak mi się nie chce"

Clip Mikromusic Tak mi się nie chce

Oly. - "Growing Young"

Reżyseria: Katarzyna Sawicka



Płyta: "Home"

Clip Oly. Growing Young

Patrick the Pan - "Imiona tajfunów"

Reżyseria: Natan Berkowicz



Płyta: TBA

Clip Patrick The Pan Imiona tajfunów feat. Ralph Kaminski

Paulina Przybysz - "Dzielne kobiety"

Reżyseria: Anna Maliszewska



Płyta: "Chodź tu"

Clip Paulina Przybysz Dzielne Kobiety

Romantic Fellas - "Geisha"

Reżyseria: Jagna Firek



Płyta: "How To Be Romantic"

Clip Romantic Fellas Geisha

Sorry Boys - "Apollo"

Reżyseria: Filip Tułak



Płyta: "Roma"

Clip Sorry Boys Apollo

Urbanski - "Ultraviolet"

Reżyseria: Filip Załuska



Płyta: "OST Ultraviolet"

Clip Urbanski Ultraviolet feat. Justyna Święs

Zalewski - "Polsko"

Reżyseria: Dzienis



Płyta: "Złoto"

Clip Krzysztof Zalewski Polsko

SWÓJ GŁOS MOŻESZ ODDAĆ TUTAJ: