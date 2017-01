Najlepsze muzyczne cytaty 2016 roku - świat

Oto co zaskakującego i wzruszającego powiedziały zagraniczne gwiazdy muzyki przez ostatnie 12 miesięcy.

Zdjęcie Justin Timberlake /Christopher Polk /Getty Images

"To był 'Raspberry Berret', miałem wtedy cztery lata. Pamiętam, że natychmiast się w tym zakochałem. Spytałem mamy, kto to śpiewa. To brzmi dziwnie, ale to prawda. Nadal jestem w szoku, a gdy to piszę, czuję przytłaczający smutek. Jednak powinniśmy o nim na chwilę zapomnieć i uhonorować muzyka, który zmienił nasze życia, nasze postrzeganie świata, nasze uczucia i sposób bycia. Czy był z innej planety? Prawdopodobnie. Na pewno z królewskiej. Czy byliśmy godni? Mówię, że nie wolno spotykać swoich idoli, bo cie zawiodą. Ale jedne z moich najwspanialszych, najzabawniejszych i najbardziej interesujących rozmów o muzyce, związane są z czasem, kiedy z nim spędzałem. Byłoby głupie, gdybym napisał, że on był naszą inspiracją. Był ponadto. On jest w każdej piosence, którą kiedykolwiek napisałem" - Justin Timberlake na Instagramie po śmierci Prince'a. Prince był jedną z legend, którą ludzie z branży muzycznej pożegnali w tym roku. Przez sieć w 2016 przewinęły się setki, o ile nie tysiące hołdów dla m.in. Davida Bowiego, Leonarda Cohena, George'a Michaela, Phife Dawga oraz sir George'a Martina.