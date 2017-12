Muzyczne virale 2017 roku

Jakie muzyczne virale i memy królowały w tym roku w sieci? Sprawdźcie nasze zestawienie.

Muzyczne virale tego roku /

Bag Raiders - "Shooting Stars"

Utwór Bag Raiders, który swoją premierę miał w 2008 roku, dziewięć lat później szturmem podbił sieć za sprawą memów z jego udziałem. Jak to się stało, że numer w 2017 roku zdobył tak gigantyczną popularność?

Wideo Bag Raiders - Shooting Stars

Reklama

23 stycznia w sieci pojawiło się nagranie pt. "Gruby mężczyzna i jego wspaniałe nurkowanie", które zdobyło ponad dwa miliony wyświetleń, a piosenką w tle (o którą wypytywano w setkach komentarzy) był właśnie wspomniany numer Bag Raiders "Shooting Stars". Po jednym filmiku zaczęły pojawiać się kolejne, aż w końcu wszędzie można było usłyszeć wpadającą w ucho melodię.

Kolejne materiały z utworem pojawiały się jak grzyby po deszczu, a popularnością piosenki zaskoczeni byli sami twórcy.

"Internet do dziwne i zarazem piękne miejsce, którego nie można kontrolować. To bardzo miłe, niektórzy nigdy nie odkryliby naszej muzyki, a teraz to zrobili" - podsumował jeden z członków Bag Raiders, Chris Stracey.

Wideo Fat man does amazing dive - Shooting Stars

Wideo Shooting Stars meme compilation

Covery "Despacito"

"Despacito" w tym roku było na językach wszystkich. Bite rekordy i ponad cztery miliardy wyświetleń mówią same za siebie. Jednak tym razem skupmy się na coverach piosenki, które również triumfowały w sieci. Własne wersje przeboju tworzyli m.in. bohaterowie "Ulicy sezamkowej", raperzy, muzycy metalowi, a nawet duet 2Cellos.

W Polsce największą popularnością cieszyły się natomiast remiksy o tytułach "Wieśka tico", "Nie tak szybko" i "Drespacito". Rodzime wersje były tak często oglądane, że znalazły się w dziesiątce najchętniej oglądanych materiałów wideo na polskim Youtube w 2017 roku.



Wideo WIEŚKA TICO (DESPACITO PARODIA- Luis Fonsi) || Kabaret Czwarta Fala Łukasz Sienicki & Artur Telus

Wideo Nie Tak Szybko (Despacito PARODIA) | Na Pełnej

Frele

Swoją wersję "Despacito" stworzyły również dziewczyny ze śląskiego zespołu Frele. Jednak ten cover był już ich kolejnym z rzędu dziełem. Popularność przyniosła im natomiast śląska wersja utworu "Hello" Adele.

W kolejnych tygodniach pojawiały się przerobione na język śląski piosenki Miley Cyrus, LP, Alicii Keys, Bajmu i Lenny’ego Kravitza. Dziewczyny stały się na tyle rozpoznawalne, że zostały zaproszone na tegoroczny OFF Festival w Katowicach.



Wideo Frele - Achim (Adele - Hello) Cover po śląsku

Wideo Frele - Dejta Cicho (Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee) Cover Po Śląsku

Zdjęcia Beyonce

Jeżeli ogłaszać bliźniaczą ciążę, to z przytupem. Beyonce zrobiła to naprawdę w gwiazdorskim stylu. Jej specjalnie wystylizowana fotografia zdobyła ponad 11,2 miliona polubień i stała się najpopularniejszym zdjęciem na Instagramie, bijąc stary rekord Seleny Gomez. Gigantyczną popularnością cieszyło się również zdjęcie Beyonce z urodzonymi już bliźniętami. To zdobyło ponad 10 milionów polubień i również znalazło się w zestawieniu 10 najpopularniejszym materiałów w serwisie w tym roku.



Slavko z Eurowizji

Co zapamiętamy z tegorocznej Eurowizji? Wystawione do kamery pośladki ukraińskiego żartownisia, zwycięzcę Salvadora Sobrala, czy występ Kasi Moś? Niektórzy na pewno w pamięci będą mieli popisy czarnogórskiego wokalisty i tancerza, Slavko Kalezića, który podczas wykonania utworu "Space" wymachiwał swoim długim warkoczem.

Niestety popisy Slavko Kalezića nie zdobyły uznania głosujących, przez co Czarnogórzec pożegnał się z Eurowizją w półfinale.

Sympatyczny wokalista odnalazł się jesienią w... brytyjskim "X Factorze", gdzie odpadł zaraz przed odcinkami na żywo.



Wideo Slavko Kalezić - Space (Montenegro) LIVE at the first Semi-Final

1000 osób gra Nirvanę

W 2015 roku 1000 muzyków z Ceseny zagrało "Learn To Fly" Foo Fighters i w ten sposób zaprosiło zespół do przyjazdu do ich miasta. Po drodze ich nagranie podbiło sieć, zdobywając ponad 42 miliony wyświetleń.

W tym roku opublikowano nagranie, na którym 1000 muzyków gra "Smells Like Teen Spirit" Nirvany. Utwór został zagrany przez "największy zespół na świecie" w lipcu 2016 roku i zgarnął 11 milionów wyświetleń.



Wideo Smells Like Teen Spirit - Rockin'1000 That's Live Official

Czy ceniona aktorka mogła zostać muzycznym memem? Jak najbardziej. Stało się tak dzięki jej zdjęciu z gali SAG (Screen Actors Guild), które nazwano "Śpiewająca Meryl Streep" lub "Meryl Streep wykrzykująca słowa piosenek".



Jako pierwszy "krzyczącej Meryl Streep" użył na Twitterze Dash Tsuhsi 17 marca. To właśnie on nad zdjęciem gwiazdy wstawił fragment tekstu z utworu raperki Missy Elliott "Work It".



"Śpiewający" Lewy

Szaleństwo na punkcie reprezentacji Polski w piłce nożnej ogarnęło cały kraj. Nic więc dziwnego, że po zdobytym awansie na mistrzostwa świata w Rosji w 2018 roku, pojawiły się specyficzne wersje podziękowań dla piłkarzy. Jedną z nich był miks wywiadu Roberta Lewandowskiego dla TVP, pod którym podłożono melodię z utworu "Jak zapomnieć" Jeden Osiem L.

Co ciekawe, niedługo później okazało się, że Robert Lewandowski również myśli intensywnie o muzyce, zostając producentem wykonawczym nowego albumu Donatana.



Wideo ♪ Robert Lewandowski - Jak wygrać (Jeden Osiem L - Jak Zapomnieć /Parodia)

Śpiewający tata w aucie

Na początku stycznia do sieci trafiło nagranie, na którym Kris Jones śpiewa utwór "Tennesee Whiskey". Film do sieci wrzuciła jego córka i chyba sama nie spodziewała się takiego odzewu. Mężczyzna pojawił się w programie Ellen DeGeneres, gdzie prowadząca wręczyła mu czek na 10 tys. dolarów, a producenci "The Voice" zaproponowali mu udział w programie.