Mariah Carey: Święta bez "All I Want For Christmas Is You"? Niemożliwe!

Co roku gdy zbliża się grudzień, z radiowych głośników zaczynają płynąć (od wielu lat te same) świąteczne przeboje. Jednym z nich, już od ponad 20 lat, jest bez wątpienia utwór "All I Want For Christmas Is You" Mariah Carey. Trudno znaleźć osobę, która nigdy nie słyszała choćby fragmentu tej piosenki. Ale czy wiedzieliście, że...

Zdjęcie Mariah Carey /CF Publicity /Getty Images

Utwór "All I Want for Christmas Is You" zadebiutował w listopadzie 1994 roku i szybko stał się świątecznym hitem. Singel znalazł się w pierwszej dziesiątce list przebojów w wielu krajach świata. "The New Yorker" pisał wtedy, że jest to "jeden z wielu szanowanych współcześnie dodatków do świątecznej atmosfery".