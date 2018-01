Grammy 2018: Zobacz najlepsze memy

Gala rozdania nagród Grammy - jak co roku - dostarcza sporo materiału dla kreatywnych internautów. Zobaczcie najciekawsze memy z ceremonii.

Blue Ivy z rodzicami na gali Grammy 2018 /Christopher Polk /Getty Images

Tegoroczna gala Grammy odbyła się w niedzielę (28 stycznia) w Madison Square Garden w Nowym Jorku. Wielkim triumfatorem ceremonii okazał się Bruno Mars, który zgarnął nagrodę w każdej kategorii, w której był nominowany (sześć statuetek). To jemu przypadły najważniejsze wyróżnienia - za płytę roku ("24K Magic"), utwór roku ("That’s What I Like") i nagranie roku ("24K Magic").

Kendrick Lamar triumfował za to w hiphopowych kategoriach, ostatecznie zdobywając pięć nagród, w tym za najlepszy teledysk.

Jak co roku, po zakończeniu gali internauci prześcigają się w najciekawszych i najśmieszniejszych memach, wyłapując zabawne sytuacje z ceremonii.

Tym razem w centrum zainteresowania znalazła się m.in. córka Jaya Z i Beyonce, Blue Ivy. Dziewczynka towarzyszyła rodzicom, siedząc wraz z nimi w pierwszym rzędzie.

Internauci wyłapali moment, w którym na scenie przemawiała Camila Cabello. Zgromadzona publiczność zaczęła bić jej brawo, a sześciolatka gestem zabroniła rodzicom klaskać.

"Blue Ivy tak naprawdę zarządza domem Carterów" - napisał jeden z internautów.



"Blue Ivy kontrolująca publiczność i świat" - podpisał fragment ktoś inny.

Użytkownicy nie omieszkali skomentować także żartu o jaki pokusił się prowadzący galę James Corden.



"James Corden, który po prezentacji 'Despacito' rzucił żartem, że nie słyszał 'Despacito' wcześniej" - napisał internauta dodając do posta fragment filmu "Diabeł ubiera się u Prady", w którym Meryl Streep z ironią wypowiada beznamiętne - "przełomowe".



Kolejną gwiazdą, którą na celownik obrali internauci, była Rihanna, która wystąpiła podczas gali Grammy.



"Kiedy jest głodna i w końcu dostaje jakieś jedzenie" - skomentował ktoś taniec barbadoskiej gwiazdy.



"Kiedy gorąca woda uderza cię w plecy pod prysznicem..." - brzmi inny podpis.



Kolejny użytkownik porównał ruchy Rihanny do siebie w momencie, gdy przyjeżdża jego pizza.

A zdaniem innego internauty Barbadoska podczas swojego występu wyglądała tak:



