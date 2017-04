Amy Diamond: Co dziś robi szwedzka wokalistka?

Mając 13 lat, Amy Diamond zasłynęła przebojem "What's in It for Me", który cieszył się sporą popularnością w Europie (również w Polsce). Dziewczyna jednak nie wykorzystała potencjału i wkrótce słuch o niej zaginął. Co obecnie robi Szwedka, która 15 kwietnia kończy 25 lat?

Amy Diamond w 2009 roku /Adam Osterman /Getty Images

Amy Deasismont (bo tak naprawdę nazywa się Amy Diamond) karierę rozpoczęła w wieku ośmiu lat w programie "Młode Gwiazdy". W nim naśladowała piosenkarkę Belindę Carlisle. Równolegle dziewczynka występowała w konkursach młodych talentów, a siedem z nich zakończyła zwyciężając. W 2000 roku Szwedka pojawiła się także w serialu "De drabbade".

Piosenkarka w kolejnych latach próbowała zrobić karierę w branży muzycznej poprzez programy typu talent show. W "Super Troupers" zajęła trzecie miejsce, natomiast zwycięstwem zakończył się jej udział w talent show "Summer Mix Megapol Idol", dzięki któremu otrzymała szansę na nagranie singla.

Wokalistka debiutowała utworem "What's in It for Me", stworzonym wraz z Tommym Tysperem, Marcusem Sepehrmaneshem i Gustavem Jonssonem. W tym właśnie czasie Deasismont, w porozumieniu z menedżmentem, postanowiła rozpocząć działalność pod pseudonimem Amy Diamond.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Amy Diamond What's In It For Me?

Singel młodej gwiazdy szybko zdobył popularność w Szwecji, a w kolejnych miesiącach również w Europie (w tym w Polsce, gdzie był numerem jeden wielu rozgłośni radiowych), Numer wzbudził także sporo kontrowersji, gdyż dziewczynka śpiewała w nim o relacjach damsko-męskich, które są typowe dla dorosłych, a nie dzieci.

Nakręcony na Kubie klip (drugą wersja powstała w Barcelonie) początkowo nie znalazł uznania w oczach głównych stacji telewizyjnych, które odmawiały jego emisji.

Singel pomógł również w sprzedaży albumu Amy Diamond pt. "This Is Me Now", który w jej kraju rozszedł się w nakładzie ponad 100 tys. egzemplarzy. Niedługo później Szwedka ruszyła w trasę po Europie, zahaczając m.in. o Polskę.

Kariera Amy rozwijała się błyskawicznie. W wieku 13 lat zdobyła nagrody za piosenkę roku, debiut roku (szwedzkie Grammy) i najlepszy hit nordycki (Nordic Music Awards).

Kolejne płyty wokalistki - "Still Me Still Now" (2006), "Music In Motion" (2007), "En Helt Ny Jul" (2008) oraz "Swings and Roundabouts" (2009) równie dobrze sprzedawały się w Szwecji, jednak jej kariera w Europie wyhamowała.



W 2008 roku Diamond próbowała dostać się na konkurs Eurowizji z piosenką "Thank You", jednak w finale Melodifestivalen zajęła ósme miejsce. Rok później ponownie próbowała swoich sił z utworem "It's My Life" - również bezskutecznie.



Wideo Amy Diamond - Thank you (Final)

W międzyczasie piosenkarka pojawiła się też w programie "Bitwa na głosy", musicalach "Alicja w Krainie Czarów" i "Barnkammarboken" oraz została prowadzącą programu o psach "Bulldogg".

Ostatnie lata to dla niej praca nad kolejną płytą, tym razem pod własnym nazwiskiem, a także rozwijanie kariery filmowej. W 2014 roku Deasismont zagrała w filmie "Moja chuda siostra", który uhonorowany został Kryształowym Niedźwiedziem na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie (otrzymał też nagrodę publiczności).

W 2016 roku wokalistka rozpoczęła współpracę z wytwórnią Hurdy Gurdy Noise i zaprezentowała nowe piosenki - "One", "Forgive" oraz "This Is How a Party".