8 przebojów, które w 2018 roku kończą 10 lat

Początek roku to dobry czas, by sprawdzić, które przeboje w ciągu najbliższych 12 miesięcy będą obchodziły swoje okrągłe urodziny. Na początek przypomnijmy sobie znane utwory, które w tym roku skończą 10 lat.

Beyonce zachwyca już od lat

"Single Ladies (Put a Ring On It)" - Beyonce

"Single Ladies (Put a Ring On It)" to jeden z najpopularniejszych singli i teledysków w całej karierze Beyonce.

Utwór ten pochodzący z wydanej w 2008 roku płyty "I Am... Sasha Fierce" zyskał popularność ze względu na swój chwytliwy refren, ale uwagę przykuła także choreografia prezentowana w klipie do piosenki. Beyonce i jej dwie koleżanki udowodniły, że nie potrzeba milionów dolarów, żeby zrobić teledysk, który zostanie doceniony zarówno przez profesjonalistów, jak i przez fanów.

"Chasing Pavements" to drugi singel Adele, wydany pod skrzydłami XL Recordings w styczniu 2008 roku.

Utwór ten przez cztery tygodnie zajmował 2. miejsce brytyjskiej listy przebojów, a zapowiadał debiutancką płytę Adele zatytułowaną "19", która przebojem wdarła się na 1. miejsce brytyjskiego notowania.

"I Kissed a Girl" - Katy Perry

Piosenka "I Kissed a Girl" ukazała się na początku maja 2008 roku i promowała drugi album Katy Perry zatytułowany "One of the Boys". Utwór natychmiast wskoczył na sam szczyt notowania Billboard 100 i utrzymywał się na 1. miejscu przez kolejne siedem tygodni. Dodatkowo, w ponad trzydziestu krajach, nagranie okupowało szczyty list przebojów.

Perry została mocno skrytykowana za tę piosenkę. Ostrych słów nie szczędziła jej m.in. była wokalistka Gossip, Beth Ditto, która otwarcie mówi o swojej homoseksualnej orientacji.

"To pioseneczka dla dziewczyn, które podrywają chłopaków udając, że są lesbijkami. Ona wykorzystuje naszą kulturę, nie dając nic w zamian. Nie jest przecież lesbijką i nie wie, jakie przykrości nas spotykają" - stwierdziła Beth Ditto w rozmowie z magazynem mniejszości seksualnych "Attitude". Warto dodać, że kilka lat później Katy Perry wyznała w jednym z wywiadów, że "zrobiła więcej niż pocałowanie dziewczyny".

Katy Perry w 2008 roku

"Just Dance" - Lady Gaga

"Just Dance" to debiutancki singel Lady Gagi, którym wokalistka "przywitała się" z szeroką publicznością. Utwór dotarł na szczyty list przebojów w siedemnastu krajach.

Teledysk, zgodnie z tytułem, bazuje na scenach tanecznych i jest pochwałą klubowego, nocnego życia. Gaga przyznała, że w trakcie kręcenia ujęć do klipu, czuła się jak na planie filmu Martina Scorsese. Dotychczas bowiem nie dysponowała tak dużym budżetem na realizację swoich przedsięwzięć muzycznych.

"Use Somebody" - Kings of Leon

"Use Somebody" to jeden z największych przebojów grupy Kings of Leon. Piosenka pochodzi z wydanej we wrześniu 2008 roku czwartej płyty zespołu zatytułowanej "Only By The Night". Było to drugi singel promujący ten album.

Utwór zdobył trzy statuetki Grammy (nagranie roku, najlepszy wokalny występ grupy lub duetu, najlepszy utwór rockowy), był też nominowany w kategorii piosenki roku.

"American Boy" - Estelle feat. Kanye West

"American Boy" to singel, który brytyjska raperka i wokalistka Estelle nagrała z amerykańskim raperem Kanye Westem. Piosenka pochodzi z jej drugiej płyty "Shine" i przyniosła Brytyjce sporo pozytywnych opinii krytyków. Utwór doceniono zwłaszcza za świeżość brzmienia i produkcję.

W teledysku do piosenki, oprócz Westa i Estelle pojawili się także inni znani artyści, tacy jak John Legend, Kardinal Offishall, Double-O, Danger Mouse, Consequence.

"That's Not My Name" - The Ting Tings

"That's Not My Name" to utwór, który jako trzeci singel promował debiutancką płytę angielskiego zespołu The Ting Tings, "We Started Nothing". Tekst piosenki wyszedł spod pióra wokalistki Katie White i jej towarzysza z zespołu, Julesa De Martino (zajął się również produkcją numeru). White przyznała w jednym z wywiadów, że utworze wylała swoje "frustracje związane z przemysłem muzycznym".

"Mercy" - Duffy

"Mercy" to drugi singel z debiutanckiego albumu Duffy "Rockferry", który zajął 4. miejsce na światowej liście bestsellerów 2008 roku.

Duffy przyznała, że nie ma szczęścia w miłości i chciała to wyrazić w swoich utworach. "Mam potrzeby, których muzyka nie zaspokaja. 'Mercy' to piosenka o seksie... Jestem trochę zawstydzona. Chciałam napisać coś naprawdę wyzwalającego i faktycznie, ten utwór pomógł mi dać upust mojej frustracji" - zdradziła wokalistka.

