7 popowych przebojów, które w 2017 roku skończą 10 lat

Wraz z początkiem nowego roku postanowiliśmy przypomnieć, które przeboje podbijały listy przebojów dekadę temu.

Utwór Rihanny podbijały listy przebojów 10 lat temu

Rihanna i Jay Z - "Umbrella"

"Umbrella" to singel z trzeciego studyjnego albumu Rihanny zatytułowanego "Good Girl Gone Bad", który ukazał się w 2007 roku. W piosence, którą stworzyli Shawn Carter, Terius Nash i Christopher Stewart, gościnnie wystąpił raper Jay Z.

Dzięki piosence Rihanna zapisała się w historii muzyki. "Umbrella" przez ponad 10 tygodni utrzymywała się na pierwszym miejscu brytyjskiej listy sprzedaży singli. Wcześniej przez 13 lat, na szczycie znajdował się zespół Wet Wet Wet z utworem "Love is All Around".

Dodatkowo piosenka "Umbrella" przyniosła Rihannie jej pierwszą statuetkę Grammy, za najlepszą współpracę rapersko-wokalną.

Teledysk do utworu można było za darmo pobrać na oficjalnej stronie gwiazdy. Klip doceniono nagrodą MTV Video Music Awards dla najlepszego teledysku roku. Wokalistka pojawiła się w nim m.in. nago, pomalowana srebrną farbą.

Justin Timberlake - "What Goes Around... Comes Around"

"What Goes Around... Comes Around" to trzeci singel z drugiej solowej płyty Justina Timberlake'a zatytułowanej "FutureSex/LoveSounds". Piosenka osiągnęła duży sukces i była trzecim przebojem wokalisty, który trafił na pierwsze miejsce listy Billboard Hot 100. Utwór cieszył się zainteresowaniem także w Wielkiej Brytanii, Kandzie, Nowej Zelandii, Niemczech i Australii.

W teledysku wyreżyserowanym przez Samuela Bayera gościnnie pojawiła się popularna aktorka Scarlett Johansson.

Beyonce and Shakira - "Beautiful Liar"

"Beautiful Liar" to utwór z drugiej płyty Beyonce zatytułowanej "B'Day", który jako pierwszy promował to wydawnictwo. Amerykańska wokalistka do współpracy przy piosence zaprosiła Shakirę.

Utwór odniósł spory komercyjny sukces. Zawędrował na 1. miejsce notowań w 32 krajach. W 2008 roku kawałek "Beautiful Liar" otrzymał nagrodę Ivor Novello Award dla najlepiej sprzedającego się singla w Wielkiej Brytanii.

Piosenkę wyróżniono także nominacją do nagrody Grammy w kategorii najlepsza popowa współpraca.

Zarówno Beyonce jak i Shakira pojawiły się w teledysku do "Beautiful Liar". Ta druga była główną autorką choreografii i nauczyła Beyonce kilku ruchów tańca brzucha.

"Gimme More" to pierwszy singel Britney Spears z jej piątego studyjnego albumu zatytułowanego "Blackout".

Wokalistka po raz pierwszy zaprezentowała swój utwór na gali VMA w 2007 roku. Krytycy nie za dobrze odebrali ten występ, wydając prześmiewcze opinie jakoby gwiazda na scenie nie była w stanie trzeźwości. Spears borykała się wówczas z uzależnieniem od narkotyków i załamaniem nerwowym. Mimo to ceremonia odnotowała wtedy największą oglądalność w historii.

Teledysk do piosenki powstawał w Los Angeles i pokazuje Spears tańczącą na rurze.

Timbaland i OneRepublic - "Apologize"

Piosenka "Apologize" pochodzi z debiutanckiego albumu OneRepublic zatytułowanego "Dreaming Out Loud". Remiks piosenki z udziałem Timbalanda znalazł się na jego płycie "Shock Vaqlue" oraz na wersji deluxe wydawnictwa "Dreaming Out Loud".

Utwór cieszył się dużym zainteresowaniem, zajmując 1. miejsce przez wiele tygodni w takich krajach jak Australia, Austria, Niemcy, Włochy, Nowa Zelandia, Szwecja czy Holandia, a także 2. miejsce w Stanach Zjednoczonych na liście "Billboard" Hot 100.

Piosenka przyniosła zespołowi nominację do nagrody Grammy w kategorii najlepszy wokalno-popowy występ duetu lub grupy.

Mark Ronson i Amy Winehouse - "Valerie"

Utwór "Valerie" brytyjskiego producenta Marka Ronsona został nagrany w duecie z Amy Winehouse. Jest to cover utworu zespołu The Zutons.

Piosenka znalazła się na płycie Ronsona "Version" z października 2007 roku. Był to album zawierający same covery.

Avril Lavigne - "Girlfriend"

Singel "Girlfriend" promował trzecią solowa płytę Avril Lavigne zatytułowaną "The Best Damn Thing".

Co ciekawe, piosenka "Girlfriend" została wydana w dziewięciu wersjach językowych (dotyczy to tylko refrenu, ponieważ zwrotka jest zawsze w języku angielskim).

W klipie towarzyszącym singlowi Avril Lavigne wciela się w trzy postacie: rudowłosą kujonkę, czarnowłosą punkówę oraz siebie.

