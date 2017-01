10 koncertów, o których będzie głośno w 2017 r.

Choć rok 2017 dopiero się rozpoczął, fani muzyki już mogą przebierać w koncertowych ofertach. Poniżej znajdziecie listę 10 zagranicznych gwiazd, które w tym roku odwiedzą Polskę. O tych występach na pewno będzie głośno!

Ariana Grande po raz pierwszy wystąpi w Polsce, ale za to od razu na dwóch koncertach /fot. Kevin Winter / Getty Images



Oczywiście nasza lista jest całkowicie subiektywna, bo promotorzy koncertów prześcigają się w kolejnych ogłoszeniach, a to na pewno jeszcze nie wszystko.

Reklama

Wystarczy wymienić, że poza naszą dziesiątką w Polsce zagrają także m.in. Andrea Bocelli (Szczecin), Deep Purple (Łódź, Katowice), Bryan Ferry (Kraków), Enrique Iglesias (Gdańsk/Sopot), Elton John (Sopot), Korn (Warszawa), Linkin Park i System Of A Down (Impact Festival, Kraków), Marillion (Łódź), Marilyn Manson (Metal Hammer Festival, Katowice), Ennio Morricone (Kraków), Scorpions (Life Festival Oświęcim), Alvaro Soler (Gdańsk, Warszawa, Poznań), Rod Stewart (Kraków, Gdańsk), Sting (Warszawa), Swans (Off Festival, Katowice), Amon Amarth, Trivium, The Exploited (Przystanek Woodstock, Kostrzyn nad Odrą).



Green Day - Kraków, Tauron Arena, 21 stycznia

Po niespełna trzech latach do Polski wracają punkrockowcy z grupy Green Day. Amerykańskie trio zagra w Krakowie w ramach trasy promującej nową płytę "Revolution Radio" z października 2016 r.

Materiał zapowiadano jako "surowy, dziki i nieokiełznany". W tekstach grupa opisuje złożoności i niepewności współczesnego życia.

Clip Green Day Still Breathing

Metalmania - Katowice, Spodek, 22 kwietnia

Po dziewięciu latach wraca święto fanów muzyki metalowej, bez którego trudno sobie wyobrazić polską scenę ciężkiego grania. W sumie na dwóch scenach Metalmanii w Spodku pojawi się 24 wykonawców.

Dotychczas organizatorzy ogłosili udział m.in. grup Moonspell (Portugalia), Sodom (Niemcy), Arcturus (Norwegia), Tygers Of Pan Tang (Wielka Brytania), Coroner (Szwajcaria), Impaled Nazarene (Finlandia) i Entombed A.D. (Szwecja).



Główną gwiazdą imprezy będzie szwajcarski Samael, który obchodzi swoje 30-lecie. Na Metalmanii zagra specjalny set, na który złożą się utwory z pierwszych płyt grupy, a także kompozycje z najnowszego albumu, który ukaże się w tym roku.

Clip Samael Baphomet's Throne

Bruno Mars - Kraków, Tauron Arena, 27 maja

Ostatecznie nie Łódź, ale Kraków - to w tym mieście odbędzie się pierwszy polski koncert amerykańskiego gwiazdora.

Bruno Mars pod koniec marca rozpocznie europejską część trasy promującej album "24K Magic". Tytułowy singel ma na koncie już ponad 300 mln odtworzeń, choć jeszcze daleko mu do wyników przeboju "Uptown Funk" nagranego z Markiem Ronsonem (ponad 2 mld odsłon od listopada 2014 r.).

Clip Bruno Mars 24K Magic

Ariana Grande - Łódź, Atlas Arena, 31 maja i 1 czerwca

Amerykanka to obecnie jedno z najgorętszych nazwisk na scenie popowej. Jej utwory znajdują się w czołówce najchętniej słuchanych w serwisach streamingowych, oglądalność wszystkich klipów przekroczyła poziom 6 miliardów (!), w mediach społecznościowych śledzą ją miliony fanów (ponad 90 na Instagramie), a bogatym dorobku ma już m.in. trzy statuetki American Music Awards, nominacje do Grammy i MTV EMA. Do tego bilety na koncerty Ariany sprzedają się jak ciepłe bułeczki.

Nie inaczej było w Polsce - w związku z ogromnym zainteresowaniem koncertem w Łodzi organizatorzy szybko ogłosili drugi występ w tym samym mieście, dzień wcześniej.

23-latka promuje swoją trzecią płytę "Dangerous Woman".

Clip Ariana Grande Dangerous Woman (Visual 1)

Ariana Grande i Taylor Swift na pokazie Victoria's Secret 1 10 Ariana Grande (fot. Dimitrios Kambouris) Autor zdjęcia: Źródło: Getty Images 10

Aerosmith - Kraków, Tauron Arena, 2 czerwca

Trasą zatytułowaną "Aero-Vederci Baby!" rockowi weterani żegnają się ze sceną. To oznacza, że fani w Krakowie usłyszą zapewne zestaw największych przebojów, z "Janie's Got A Gun", "Cryin'", "Dream On", "Dude Looks Like A Lady", "Love In An Elevator" i "I Don't Want To Miss A Thing".

Poprzednio Steven Tyler z kolegami był jedną z gwiazd Impact Festival 2014 w Łodzi.

Clip Aerosmith Janie's Got A Gun

Impact Festival 2014: Aerosmith w Łodzi - 12 czerwca 2014 r. 1 24 Autor zdjęcia: Źródło: fot. Bartosz Nowicki/www.bartosznowicki.pl 24

Coldplay - Warszawa, PGE Narodowy, 18 czerwca

Ekipa Chrisa Martina po pięciu latach powraca do Polski i ponownie zagra w stolicy. Niewykluczone, że poza materiałem z ostatniej płyty "A Head Full of Dreams" (ponad 4 mln sprzedanych egzemplarzy), Polacy usłyszą utwory z szykowanej na ten rok EP-ki "Kaleidoscope".

Trafić na nią mają piosenki powstałe z niewykorzystanych pomysłów z sesji do poprzedniego albumu.



Clip Coldplay Hymn For The Weekend

Coldplay - Warszawa, 19 września 2012 r. 1 18 Autor zdjęcia: Źródło: fot. Adam Jędrysik / jedrysik.com 18

Guns N' Roses - Gdańsk, Stadion Energa, 20 czerwca

Słynna hardrockowa grupa po raz trzeci zagra w Polsce (poprzednio Warszawa 2006 i Rybnik 2012), ale po raz pierwszy w takim składzie. U boku niesfornego wokalisty Axla Rose'a pojawią się bowiem gitarzysta Slash i basista Duff McKagan, członkowie oryginalnego składu, którzy po latach powrócili do macierzystej formacji.

Rozpoczęta w kwietniu trasa "Not in This Lifetime" zdążyła przynieść już ok. 200 mln dolarów, co jest kolejnym dowodem, że nic tak nie łagodzi sporów, jak pieniądze...

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Guns N'Roses Paradise City

Guns N' Roses podczas Coachella Valley Music And Arts Festival - 16 kwietnia 2016 1 6 Jednym z największych wydarzeń tegorocznej odsłony festiwalu Coachella w Kalifornii był występ zreformowanego zespołu Guns N' Roses Autor zdjęcia: Kevin Winter Źródło: Getty Images 6

Radiohead, Foo Fighters i The Weeknd - Gdynia, Open'er Festival, 28 czerwca - 1 lipca

To najgłośniejsze, choć oczywiście niejedyne, gwiazdy tegorocznej edycji Open'era. Radiohead z nowym albumem "A Moon Shaped Pool" został ogłoszony pierwszym headlinerem festiwalu, budząc ogromny entuzjazm czekających na ten zespół fanów.

"Czekam na ten moment od pierwszej edycji festiwalu, od 15 lat. To ogłoszenie jest niepowtarzalne, oczekiwane przez bardzo wielu i co tu dużo mówić - historyczne" - cieszył się szef imprezy Mikołaj Ziółkowski.

Clip Radiohead Burn The Witch

Grupa Foo Fighters w listopadzie 2015 r. zagrała w Krakowie dla 15 tys. fanów, a Dave Grohl obiecał, że na kolejny koncert w Polsce nie będziemy musieli czekać 19 lat. Słowa szybko dotrzymał.

Foo Fighters w Krakowie - 9 listopada 2015 r. 1 18 Dave Gohl po złamaniu nogi występuje na specjalnie dla niego przygotowanym tronie Autor zdjęcia: Źródło: fot. Bartosz Nowicki/www.bartosznowicki.pl 18

Po raz pierwszy za to do naszego kraju przyjedzie wokalista The Weeknd, który w sierpniu 2016 r. miał być supportem przed Rihanną w Warszawie, ale ostatecznie odwołał swój przyjazd. Kanadyjczyk promować będzie swój trzeci album "Starboy" (tytułowy utwór z udziałem Daft Punk ma ponad 464 mln odsłon).

Clip The Weeknd Starboy ft. Daft Punk

Depeche Mode - Warszawa, PGE Narodowy, 21 lipca

Datę na czerwono w kalendarzu zakreśliło już tysiące polskich fanów "depeszy". Mająca wielu wyznawców w Polsce grupa przyjedzie z nowym albumem "Spirit", który ma pojawić się na początku tego roku. Na razie wiadomo, że produkcją materiału zajmie się James Ford, mający na koncie współpracę z m.in. Florence & The Machine, Foals, Arctic Monkeys, Jessie Ware i Mumford & Sons. Ford jest też członkiem grup Simian Mobile Disco i The Last Shadow Puppets.

"Jesteśmy niezwykle dumni z dźwięku i energii albumu 'Spirit' i bardzo podekscytowani tym, że wracamy na trasę, aby podzielić się nim z fanami na całym świecie" - zapowiadał wokalista Dave Gahan.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Depeche Mode Wrong

Depeche Mode w Łodzi - 24 lutego 2014 r. 1 15 Autor zdjęcia: Źródło: fot. Bartosz Nowicki/www.bartosznowicki.pl 15

Red Hot Chili Peppers - Kraków, Stadion Cracovii, 25 lipca

Tym razem fani "Papryczek" nie będą musieli wybierać pomiędzy koncertem swojej ulubionej grupy, a meczem polskiej reprezentacji z Portugalią o wejście do półfinału Euro 2016, tak jak to było na Open'er Festival w Gdyni.

Jak zapowiadają organizatorzy, w Krakowie poza utworami z ostatniej, 11. studyjnej płyty "The Getaway" (2016) nie zabraknie też "największych hitów z ponad 30-letniej działalności rockowo-funkowej grupy".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fragment koncertu Red Hot Chili Peppers na Open'er Festival 2016 Interia.tv

Open'er Festival 2016: Dzień drugi - koncerty 1 8 Foals Autor zdjęcia: Pawel Skraba Źródło: Reporter 8

***Zobacz materiały o podobnej tematyce***