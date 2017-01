10 klipów z samochodami w rolach głównych

Sportowe i ekskluzywne samochody mogą przyciągać uwagę nie tylko na drogach. Równie dobrze mogą robić to w teledyskach. Oto 10 klipów, w których auta były najważniejszym elementem.

Kanye West i Jay Z zabierają się za demolowanie Maybacha w klipie "Otis" /

M.I.A. - "Bad Girls" (m.in. BMW 36)

Teledysk z płyty "Matangi" do tej pory obejrzano ponad 90 milionów razy. M.I.A. za klip otrzymała statuetki MTV VMA w kategorii najlepsze zdjęcia i reżyseria oraz nominację do nagrody Grammy w kategorii najlepszy teledysk. Klip nakręcono w Ouarzazate w Maroku i był gestem solidarności wobec kobiet, które walczą o prawo do prowadzenia samochodów w Arabii Saudyjskiej. Klip zachwycił oglądających m.in. popisami jazdy na dwóch kółkach.

Gorillaz - "Stylo" (Chevrolet Camaro 1969 i Chevrolet El Camino 1968)

Nominowanym do Grammy w kategorii najlepszy teledysk był również klip "Stylo" grupy Gorillaz z 2010 roku. Widzimy w nim uciekających przed pościgiem animowanych członków zespołu w Chevrolet Camaro z 1969 roku. W drugiej połowie klipu pojawia się Bruce Willis w czerwonym Chevrolecie El Camino z 1968 roku. Warto przypomnieć, że to nie pierwszy raz, gdy Gorillaz wykorzystywali samochody w klipach. Te pojawiały się m.in. w teledyskach do "19-2000" i "Dirty Harry".



Jamiroquai - "Cosmic Girl" (Ferrari F355, Lamborghini Diablo SE30, Ferrari F40)

Trudno znaleźć w branży muzycznej większego pasjonata samochodów od wokalisty Jamiroquai. W 2015 roku Jay Kay posiadał w swoich garażach ponad 90 pojazdów. Z tego też powodu muzyk musiał pozbyć się w 2015 roku m.in. 1965 Ferrari 330 GT Vignale, gdyż nie miał już miejsca na kolejne samochody. Nic więc dziwnego, że i w teledyskach Brytyjczyka pojawiały się interesujące okazy. W klipie do jednego z najważniejszych utworów w dyskografii Jamiroquai - "Cosmic Girl" - widzimy m.in. Ferrari F355, Lamborghini Diablo SE30 i Ferrari F40.



Jay Z i Kanye West - "Otis" (Maybach 57)

Brytyjczykowi, z powodu jego zamiłowania do samochodów, na pewno nie spodobałoby się więc to, co Kanye West i Jay Z zrobili z Maybachem 57 w klipie "Otis". Ekskluzywne auto, które w tym czasie kosztowało 350 tysięcy dolarów, zostało zdemolowane przez gwiazdorów. Po jakimś czasie Maybach w wersji raperów trafił na licytację i sprzedano go za 60 tys. dolarów.

Robbie Williams - “Supreme" (samochody Formuły 1 z lat 70.)

Brytyjski wokalista wielokrotnie zaskakiwał w swoich teledyskach. W 2000 roku stworzył niezwykle wciągającą historię fikcyjnego kierowcy Boba Williamsa i jego rywalizacji z Jackiem Stewartem. Klip był hołdem dla Stewarta, trzykrotnego mistrza świata Formuły 1. Williams za swój teledysk otrzymał nagrodę MTV EMA.

Justice - "Fire" (Toyota Celica GTS Cabrio)

W 2016 roku francuski duet Justice opublikował teledysk do utworu "Fire". W roli głównej wystąpiła 70-letnia Susan Sarandon.

"Pewnego gorącego popołudnia byliśmy z Gaspardem (Auge - przyp. red.) u Xaviera (de Rosnay - przyp. red) w kuchni i wszyscy marzyliśmy o tym, żeby wspólnie umyć samochód. Dumaliśmy o pogodzie, o ilości mydła, którą chcemy zużyć, o marce auta, o miejscu, w którym chcielibyśmy to zrobić, a także o tym, że powinna być z nami kobieta, z którą będziemy podróżować. Musiała być fajna, ponętna i silna. Czyli musiała to być Susan Sarandon! Parę miesięcy później byliśmy na pustyni w Kalifornii i okazało się, że Susan jest o wiele cudowniejszą osobą niż ją sobie wyobrażaliśmy jako towarzyszkę podróży" - stwierdził reżyser klipu Pascal Teixeira.



Kylie Minogue - "Can't Get You Out Of My Head" (De Tomaso Mangusta)

Pamiętny teledysk z 2001 roku, w którym Kylie Minogue prowadzi De Tomaso Mangusta, zachwycił nie tylko fanów Australijki. Wokalistka otrzymała m.in. nagrodę MTV VMA za najlepszą choreografię.

OK Go - "Needing/Getting" (Chevy Sonic)

OK Go to zespół, którego przeboje nie cieszą się sporą popularnością, natomiast jego teledyski niemal natychmiast po premierach podbijają sieć. W 2012 roku, w przerwie 46. finału Super Bowl, muzycy zaprezentowali klip "Needing/Getting", w którym pokazali, jak kreatywnie wykorzystać Chevroleta Sonica. Teledysk, który był również promocją samochodu, obejrzano ponad 37 milionów razy.



Jessica Simpson - "These Boots Are Made For Walkin'" (The General Lee)

Utwór "These Boots Are Made For Walkin'" oryginalnie powstał w 1966 roku, a wykonywała go Nancy Sinatra. Swoją wersję na potrzeby filmu "Diukowie Hazardu" z 2006 roku przygotowała również Jessica Simpson. W teledysku widzimy, jak seksownie można zabierać się do mycia samochodu. Pojazd, który czyściła Simpson, The General Lee, również związany z "Diukami Hazardu".



Gang Albanii - "Blachary" (Nissan 350Z)

Na pomysł mycia samochodu w teledysku zdecydowali się również twórcy klipu do utworu Gangu Albanii "Blachary". Uwagę internautów przykuwa postać tytułowej "blachary" (w tej roli Lena Rudkowska), natomiast za nią widać stuningowanego Nissana 350Z.